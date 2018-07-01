美要求派陆战队进驻协助防卫?“美在台协会”回应

原标题：AIT回应美国陆战队进驻报道 称新馆维安方式不变

“美国在台协会”内湖新馆（《联合报》资料照）

[环球网综合报道]“美国在台协会”（AIT）台北办事处预计最快9月正式迁至内湖新馆，美国媒体报道称，美国国务院已要求派遣陆战队至台湾协助防卫AIT。对此，AIT方面回应表示，新馆维安作法与现行作法一样。

美国有线电视新闻网（CNN）29日报道，一名美国官员表示，数周前已接获国务院提出派驻“美国陆战队使馆警卫队”的要求，尚未获得正式批准。美国国务院外交安全局（Diplomatic Security Service）和陆战队持续就相关部署进行协调中。CNN还称，若该申请得到批准，这将是近40年来海军陆战队第一次被派往台湾执行相关任务。

不过，台湾“中央社”报道，AIT重申先前的回应表示，与AIT信义路旧址的作法一样，将由一群美方人员搭配人数较多的当地聘雇人员，与地方当局合作，负责新馆的维安。

美国国务院发言人也没有证实这项要求，仅表示：“我们不讨论有关保护我国机构或人员的特定安全事务。”

对此，中国外交部发言人陆慷在29日的记者会上表示，一个中国原则是中美关系的政治基础。美方应当恪守一个中国承诺，不与台湾方面发生任何官方关系和军事往来。美方对中方这一立场非常清楚，也知道应当在这一问题上谨慎行事，避免对中美关系大局造成影响。

责任编辑：张迪