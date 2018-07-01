台湾有难美国一定帮忙？AIT处长:特定情况下不会

原标题：“台湾有难，美国一定帮忙？” AIT处长澄清：“特定情况”下不会

AIT台北办事处处长梅建华即将离任（图片来源：“中央社”）

[环球网综合报道]即将离任的“美国在台协会”台北办事处处长梅健华1日受访时说，3年前他来台就任后，一个重要工作目标是尽力让台湾民众了解美国“很支持台湾”；他宣称，AIT内湖新馆即象征对强化“美台关系”的承诺。不过，他也特意澄清，这并非意味着在某些“特定情况”下，美国会帮助台湾。

现年52岁的梅健华（Kin Moy）接受台湾“中央社”专访时不忘细数“政绩”，2015年来台就任后，他设定了3项“优先工作目标”。第一，确保台湾在2016年政权转移时期，“美台关系”仍持续发展。第二，希望尽可能让更多台湾民众了解，美国会一直“支持台湾”，这就是“美国在台协会”（AIT）在他任内积极透过脸书（Facebook）与台湾民众互动的原因。

身为AIT处长，梅健华说，他走访全台许多地方，向台湾民众传递美国将持续“支持台湾”的讯息。不过，对于先前有媒体引述梅健华称，“台湾有难，美国一定帮忙”，梅建华则特意对“中央社”澄清，自己的原意是要强调“美国支持台湾”的立场，美方希望确保台湾的需要“被满足”，并非指在某些“特定情况”下，美国会帮助台湾。

而国民党“立委”马文君就认为，大家对梅建华的“印象不错”。她希望台湾不要有困难、不要有危险，两岸关系、国际关系能稳健的发展就是最好，希望在区域维持和平稳定上，不要发生任何擦枪走火的状况。

亲民党“立委”、党团总召李鸿钧日前接受港媒采访时也表示，如果说两岸发生战争，他不相信美国会派兵来保护台湾，这是很现实的问题。他又呼吁，两岸能早日解开僵局，台湾也不希望变成别国的棋子。

“美国在台协会”27日宣布，职业外交官出身的郦英杰（William Brent Christensen）将接下梅健华的职务，预计今夏履新。郦英杰在美国国务院服务长达29年，到AIT台北办事处服务前，曾任美国国务院台湾事务协调处处长，并曾三度派驻美国驻华大使馆工作，对中国大陆与台湾事务有丰富经验。在前台湾地区领导人马英九“执政”时期，他担任过AIT台北办事处的副处长，期间也曾代理处长一职。

责任编辑：张迪