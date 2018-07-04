原标题：就这么不局气。蔡英文要求布基纳法索：“断交”了，就把军备还我。
军备还未送到，突发“断交”事件。
据台湾“中央社”7月3日报道，非洲国家布基纳法索5月下旬与台当局“断交”，台“友邦”也骤降至历史新低的18个。台防务部门事后要求原赠予布基纳法索的军备运回台湾。对此，台防务部门“情报参谋次长室国际事务处”处长邱俊荣3日称，这批货物目前还在运送途中，8月底会抵达台湾，后续处理已有规划。
台外事部门负责人吴钊燮5月24日晚间召开国际记者会宣布，布基纳法索与台当局“断交”。台防务部门负责人严德发日前在“立法院”备询时表示，原预计给布国的3台直升机和50辆悍马车，全部都不会送过去，其中有一批特战军品，从马来西亚转运，已通知船运公司不准交给布国，要运回来。
民进党“立委”蔡适应昨天（3日）上午出席“立法院外交及国防委员会”审查防务部门、“退辅会”、外事部门、“侨委会”2018年度总预算冻结案，在质询时询问到，目前这批货状况如何，何时会回到台湾？
列席的邱俊荣答询时表示，这批货物目前还在运送途中，8月底会抵达台湾，后续的处理关系到台当局“整体外交策略”，要转赠或其他运用，目前已有相关规划，但还无法对外说明。
针对这批送往布基纳法索的军备，民进党“立委”王定宇此前曾在个人脸书（Facebook）上透露，有一批包括防护头盔、腰带、战术背心、护肘、护膝、防破片护目镜在内的“低层级军品”，以货轮运输的方式，在前往布基纳法索的途中。
据悉，运送军备的货轮原本于5月18日离开马来西亚港口，原本预计在抵达非洲某港口之后，转陆路方式运往布基纳法索。不料，军备还未送到，突发“断交”事件。“断交”事件让民进党人士愤愤不平，王定宇扬言：“（军备）宁可丢到海里，也不交给布基纳法索”。
据悉，2016年9月，台“外交部”官员访问布基纳法索，签订合作计划，包括提供14.8亿元新台币援助。“国防部”曾赠两架 UH-1H 直升机、1.5万套迷彩军服，以及1个空降营伞具等相关设备给布基纳法索。
对于布基纳法索宣布同台当局“断交”一事，中国外交部第一时间就此表示赞赏。外交部发言人陆慷在例行记者会上表示，中方认为布基纳法索政府所做决定符合布人民的利益，体现了国际社会普遍坚持的一个中国原则。这是布基纳法索政府顺应时代潮流，顺应国际大势做出的正确决定。
中方一向致力于在坚持和平共处五项原则和一个中国原则基础上，同世界各国发展友好合作关系。对于能够顺应时代潮流、顺应国际大势，坚持一个中国原则的国家，如果将来跟中国建立外交关系，大家也不应感到意外。
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