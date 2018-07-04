原标题：就这么不局气。蔡英文要求布基纳法索：“断交”了，就把军备还我。

军备还未送到，突发“断交”事件。

据台湾“中央社”7月3日报道，非洲国家布基纳法索5月下旬与台当局“断交”，台“友邦”也骤降至历史新低的18个。台防务部门事后要求原赠予布基纳法索的军备运回台湾。对此，台防务部门“情报参谋次长室国际事务处”处长邱俊荣3日称，这批货物目前还在运送途中，8月底会抵达台湾，后续处理已有规划。

2017年，台湾当局曾赠送两架直升机给布基纳法索。（资料图）

台外事部门负责人吴钊燮5月24日晚间召开国际记者会宣布，布基纳法索与台当局“断交”。台防务部门负责人严德发日前在“立法院”备询时表示，原预计给布国的3台直升机和50辆悍马车，全部都不会送过去，其中有一批特战军品，从马来西亚转运，已通知船运公司不准交给布国，要运回来。

台湾“中央社”报道截图

民进党“立委”蔡适应昨天（3日）上午出席“立法院外交及国防委员会”审查防务部门、“退辅会”、外事部门、“侨委会”2018年度总预算冻结案，在质询时询问到，目前这批货状况如何，何时会回到台湾？

列席的邱俊荣答询时表示，这批货物目前还在运送途中，8月底会抵达台湾，后续的处理关系到台当局“整体外交策略”，要转赠或其他运用，目前已有相关规划，但还无法对外说明。

针对这批送往布基纳法索的军备，民进党“立委”王定宇此前曾在个人脸书（Facebook）上透露，有一批包括防护头盔、腰带、战术背心、护肘、护膝、防破片护目镜在内的“低层级军品”，以货轮运输的方式，在前往布基纳法索的途中。

据悉，运送军备的货轮原本于5月18日离开马来西亚港口，原本预计在抵达非洲某港口之后，转陆路方式运往布基纳法索。不料，军备还未送到，突发“断交”事件。“断交”事件让民进党人士愤愤不平，王定宇扬言：“（军备）宁可丢到海里，也不交给布基纳法索”。

据悉，2016年9月，台“外交部”官员访问布基纳法索，签订合作计划，包括提供14.8亿元新台币援助。“国防部”曾赠两架 UH-1H 直升机、1.5万套迷彩军服，以及1个空降营伞具等相关设备给布基纳法索。

2018年5月26日下午，国务委员兼外交部长王毅在北京同布基纳法索外长巴里举行会谈并签署《中华人民共和国与布基纳法索关于恢复外交关系的联合公报》。

对于布基纳法索宣布同台当局“断交”一事，中国外交部第一时间就此表示赞赏。外交部发言人陆慷在例行记者会上表示，中方认为布基纳法索政府所做决定符合布人民的利益，体现了国际社会普遍坚持的一个中国原则。这是布基纳法索政府顺应时代潮流，顺应国际大势做出的正确决定。

中方一向致力于在坚持和平共处五项原则和一个中国原则基础上，同世界各国发展友好合作关系。对于能够顺应时代潮流、顺应国际大势，坚持一个中国原则的国家，如果将来跟中国建立外交关系，大家也不应感到意外。

责任编辑：桂强