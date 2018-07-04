落马官员贪腐金额超千万 最多时一天参加五个饭局

原标题：两年饭局近千场 贪腐金额超千万——山东省东营市地税局原党组成员、稽查局原局长翟宝山严重违纪违法案剖析

两年饭局近千场 贪腐金额超千万——山东省东营市地税局原党组成员、稽查局原局长翟宝山严重违纪违法案剖析

翟宝山，1963年4月生人，曾任山东省广饶县地税局党组成员、副局长，广饶县地税局党组书记、局长，东营市地税局油田分局局长，东营市地税局党组成员、稽查局局长。

2017年7月，翟宝山因涉嫌严重违纪，被东营市纪委立案审查；2017年9月，被开除党籍；2017年11月被开除公职。

捞钱

肆无忌惮滥用手中权力

翟宝山说，反思自己的前半生，可以用一个“捞”字来概括，在自己工作的几十年时间里，有一半时间跟捞钱有关。的确如此，为了捞钱，他把手中的权力发挥到了极致。经查，2005年7月至2017年3月，翟宝山利用职务上的便利，为他人谋取利益，索取、收受他人钱款近500万元，接受各类礼金、消费卡300余万元；另有不能说明来源资金500余万元。

翟宝山的身边，聚集了一帮经商搞企业的“朋友”，他们经常凑在一起吃饭、打牌，谈论的也是如何钻政策空子赚钱。“近墨者黑。”久而久之，翟宝山也熏染上了铜臭气，不知不觉萌生出捞钱发财的贪念。怎么捞钱？他盯上了胜利油田这块“大蛋糕”。由于身居东营市地税局油田分局局长之职，手握税收大权，辖区内的单位都要敬他三分。翟宝山通过帮“朋友”向油田一些单位催要工程款、承揽工程、推销生活用品等方式，收受“好处费”。大到几千万的建设工程，小到几万、十几万的茶叶、干果、服装等日用品推销，他不放过任何捞钱的机会。翟宝山曾两次帮助“朋友”向油田一企业推销茶叶，对此，该企业负责人很无奈地说：“翟宝山向我推销茶叶时，我也不愿答应，但是我们集团下属好多家公司都在他那儿纳税，如果不答应，怕他会在征税过程中难为我们。”

而那些通过翟宝山获得了工程项目、销售了产品、讨回了欠款的人，自然心甘情愿地向翟宝山奉上不菲的厚礼。大到几十万，小到一两万甚至几千元的“好处费”，他来者不拒，照单全收。如果通过他帮忙办了事的人却不及时奉上“好处费”，或者“好处费”与其收益差距太大，他就会找各种理由，以“借钱”的名义向他们索要。翟宝山曾经向油田一企业负责人打招呼，为另一企业老板争取到了棚户区改造项目。他认为这个项目让该老板赚了大钱，不久后便分两次向该老板“借”240万元。该老板心里很清楚，所谓的“借钱”，只是翟宝山的借口，实际是变相索要，给了他就有去无回。因此，每次他都以外面很多欠款还没有收回来、公司目前正用钱、手头比较紧等理由，试图搪塞过去。翟宝山却死皮赖脸，隔三差五约一些“朋友”到该老板的企业食堂吃饭，并创造单独相处的机会向他“借钱”，还多次给该老板打电话，问有没有还没结算的工程款，他可以帮着催要。在翟宝山软硬兼施、三番五次催促，并作出会尽快还款虚假承诺的情况下，该企业老板最终很不情愿地将钱“借”给了他。对于这些“借款”，翟宝山与这些老板都心照不宣：一个不会主动还，一个不会主动要。这些企业老板，都是抱着“吃小亏赚大便宜”的想法，企图通过这种方式，与翟宝山维系好关系，争取更大的利益。

翟宝山利用权力捞钱达到了肆无忌惮的地步，党的十八大之后他依然不收敛、不收手，顶风违纪，借逢年过节之机，收受礼金和消费卡。用他自己的话说，“已经收习惯了，收不住手了”。在明知组织已经对他进行调查时，还仍敢借儿子结婚之机，向管理和服务对象打招呼，收受他们明显超出正常礼尚往来的礼金，其任性程度，可见一斑。在他的意识里丝毫没有纪律规矩这根弦，毫无底线意识、毫无敬畏之心。但他想不到的是，这已是他最后的疯狂。被立案审查后，他历年违规收受的礼金连同这次违纪所得共303万元，被予以收缴。

贪吃

最多时一天参加五个饭局

翟宝山不仅能“捞”，而且很爱“吃”。他在忏悔书中写道：“过去穷，见了面就问一声吃了么？现在上午就问晚上安排了吗，为什么上午问呢？那是因为下午再约就来不及了，中午的饭昨天就已经约好了。”

审查人员查阅他的工作笔记本，发现上面记录的内容涉及工作的极少，大多是跟吃饭有关，吃饭的时间、地点、人员都清晰记录。经统计，2015年1月至2017年5月期间，他参加各类饭局900多场，几乎每天都有饭局，多数情况下每天2至3场，最多的一天达到5场，其数量之多、场次之密，令人瞠目结舌。这些饭局，既有公款宴请，也有私人掏腰包；既有管理对象宴请，也有老板“朋友”宴请；既有在企业餐厅，也有在私人会所；既有大场面，也有小范围。但从时间节点看，这些都是发生在党的十八大之后，中央三令五申严查“四风”的形势下，可见翟宝山对党的纪律规矩丝毫没有敬畏之心。

翟宝山不仅爱“吃”，还爱“玩”，酷爱打牌也是名声在外。他不仅业余时间玩，还占用工作时间玩。下午一上班，他就到处找地方喝茶、打牌，不仅去企业老板办公室，还去私人会所。一位企业老板说：“翟宝山经常到我办公室喝茶、打扑克，一坐就是一下午，晚上在附近饭店吃个饭，之后继续打牌。”

翟宝山不仅爱打牌，还追求低级趣味的娱乐活动，频繁出入KTV、洗浴店等场所。当然，他出入这类场所，都有人请客买单。一个小企业老板为讨好翟宝山，经常替他买单，由于没有从翟宝山那里得到预期的回报，抱怨道：“翟宝山请客吃饭、唱歌桑拿……都叫我来替他结账，一年光花在他身上就有十几万，却没给我帮多少忙，后来我都不愿搭理他了。”

老板们为什么肯在他身上花费这么多金钱和精力，并对他言听计从、有求必应？无非是想利用他手中的权力，获取更大的利益。对此，翟宝山心知肚明，他曾感慨道：“我们平时聚在一起，讲的都是和谁喝酒，谁喝醉了丑态怎样，甚至讲一些段子、笑话，从来没有研究过工作，谈论过事业，就连最起码的互相关心一下彼此的身体健康都没有。他们请我，为的就是想让我为他们办事，我也想从他们那里得到些利益。”

后悔

自由在失去后才知珍贵

“我现在是多么羡慕收拾房间打扫卫生的工作人员，他们可以自由出入，也可以每天见到阳光，生活多么快乐。”接受组织审查的翟宝山发出这样的感慨。对于自由散漫惯了的翟宝山来说，突然失去了自由和阳光，其内心的痛苦也只有他自己知道。

对于失去自由的翟宝山来说，水果也成为“奢侈品”。翟宝山接受组织审查期间，按照伙食标准，饭后会给他提供一个水果。有次拿到一个苹果后，他捧在手里，长时间舍不得吃掉，非常珍惜。因为他很清楚，以前那样想吃什么就吃什么、想吃多少就吃多少的生活已经一去不复返了。

翟宝山说，他原打算写一篇反思的文章，题目准备叫“一碗泡面”。他以前有一个习惯，每天晚上玩到很晚，感觉饿了，就泡上一碗方便面吃，还必须是红烧牛肉味的。接受组织审查期间，他经常要求吃碗方便面。他说，此时的一碗泡面，令他心中五味杂陈，尽管不是红烧牛肉味的，也比以前的山珍海味、美酒佳肴美味百倍。每当捧着泡面时，他都感觉有“三热”：一是手心热，二是心里热，三是眼泪热。谁又能知道他此时流的是感激的眼泪，还是悔恨的眼泪？

与家人生活在一起，享受天伦之乐，是人生最大的幸福。然而，对翟宝山来说，这种幸福已变为奢求。他在忏悔书中常常流露出对家人的思念和牵挂：“孙子还没出生，他的爷爷就坐了大牢，希望有一天我能从狱中活着出去，见见我那未曾谋面的孙子，我最放心不下我的妻子、儿子和家人。”他还表示，自己很后悔以前没有拿出更多的时间来陪家人，而是在外面过那种灯红酒绿、纸醉金迷的生活。

然而，世界上没有后悔药，今天的果都是昨天种下的因。2018年6月22日上午，翟宝山涉嫌受贿案在东营市东营区人民法院开庭审理，等待翟宝山的将是法律的严惩。（梁斌 燕松磊 刘晓营）

来源： 中国纪检监察报

责任编辑：张申