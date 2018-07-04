台北捷运突发骚乱乘客惊慌逃命 罪魁祸首却是它

原标题：台北捷运突发骚乱乘客惊慌逃命 罪魁祸首竟是它

列车内一片狼藉（中时报）

海外网7月4日电 据台媒报道，台北捷运列车4日早突发骚乱，民众因听到“吱吱声”而受到惊吓，惊叫逃生，2人因推挤而受伤。不过，事件的原因令人哭笑不得。

据“中时电子报”报道，台北捷运列车4日突然发生骚乱，民众仓皇逃生。一名网友在PTT论坛上发文称，早上搭乘淡水信义线捷运上班时，前面一群人突然开始疯狂尖叫，往最后一节车厢猛冲，现场一片狼藉，乘客的背包、鞋子、衣物等散落一地。

这名网友表示，“现场就像是上演《尸速列车》（韩国丧尸电影《釜山行》）一样”，“其中还有一名阿伯被撞倒，让他以为又发生捷运砍杀事件”，虽然最后听说只是车厢惊见一只老鼠，不过，大家“逃亡”的时候把鞋子、盒饭、手机、包包等个人物品都扔了。还有目击者称，身边有人以为发生恐袭，把防身武器都拿出来了。

台北捷运对此表示，7月4日早9点4分，一列在大安站停靠，预计前往象山的列车，疑似车厢内出现老鼠，发出“吱吱声”，有乘客受到惊吓尖叫，引发其他乘客恐慌，争相下车，因此当场请所有乘客下车，改搭下一列次，整个处理时间约3分半钟，有两名乘客受到推挤而受伤，一人被送医，一人已自行离开。报道称，北捷表示，这并非列车内第一次出现老鼠，员工会定期灭鼠，偶尔有乘客称在车厢中或车站中看到老鼠，但都没有抓到“现行犯”，因此目前只能依乘客说法将列车开回检查。

这个事件也引发了台湾网友的大讨论，“这老鼠的战斗力突破8000了吧”“因为老鼠，有必要吓到东西丢这么乱吗？”“看到老鼠就能搞得像恐袭，有没有这么脆弱啊？”“看到老鼠喷一地鞋子是什么巫术？”

不过也有网友指出，这就是“一朝被蛇咬，十年怕井绳”，民众惧怕再遭遇砍人事件。2014年5月21日，台北捷运江子翠站曾发生随机砍人事件，事件造成4人死亡，21人受伤。2015年7月20日，台北捷运中山站再次发生砍人事件，嫌犯抽出一把长约20公分的水果刀随机砍乘客，造成4人受伤，所幸有其他目击者见状大声呼救，其他民众惊觉后迅速逃散，直到警方赶来现场将他压制。这两起事件都给台湾民众留下了深刻的心理阴影。（海外网 杨佳）

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