原标题：海航集团董事长王健在法国意外身亡，现场细节曝光

海航集团有限公司联合创始人、董事长王健。来源：海航集团官网截图

在海航集团近30年的发展历程中，王健起着主导作用。

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文|武昭含 编辑 | 林文龙

今天下午，据海航集团官方消息，海航集团有限公司联合创始人、董事长王健，在法国公务考察时意外跌落导致重伤，经抢救无效，于当地时间2018年7月3日不幸离世，享年57岁。

据创办于法国马赛的区域性日报《La Provence》报道，当地时间7月3日大约上午11点前，在法国东南部普罗旺斯-阿尔卑斯-蔚蓝海岸大区下辖沃克吕兹省博尼约市发生了一起惨重的意外事故。一名中国游客（男性）在随参观团在一座村庄旅行时跌落致死。这名男性现年57岁，事发时正在拍照，当时他从靠近一座教堂的扶梯上跌落下来。事后消防员赶到，但很不幸的是他已经当场死亡。

据法国媒体《fance bleu》，当地警察已经宣布这是一起意外事故，旅行团的翻译也被征用充当协调过程的翻译，死者的妻子也于今天到达了事发地。

据财新报道，他最后一句话是对医生说的，“脚疼”。

王健是海航集团联合创始人，现任海航集团有限公司董事局董事长。

王健是天津人，职业生涯扎根于航空业。1983年，王健毕业于中国民航大学（原中国民航学院）经营管理专业，获经济管理系航空经营管理专业学士学位。毕业后，他到中国民航总局工作，跟海航另一位创始人陈峰一个办公室。王健跟陈峰一起离职创办海航时，都是处级干部。后来，王健还留学于日本航空管理学院。

当初下海创业，王健是陈峰的助手，据“兽楼处”称，在海航内部，陈峰叫他“王健同志”，他叫陈峰“陈总”。

在海航集团近30年的发展历程中，王健起着主导作用，包括其曾任海航集团首席执行官与副董事长。

在海航集团的官方微信号上，关于王健的资讯并不多，在有限的几篇文章里，他的形象都很高大。

比如，在一篇文章里写道：早在2000年海航集团成立之初，王健就指出“改变在于变，不在于改；变在于动，不在于静。就像太极八卦的理论，太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦生六十四卦。”正是这种不断求新、求变的思路，让海航一次次突破瓶颈、裂变发展。

在另一篇文章里写道：2018年2月8日，王健在海口美兰国际机场、海南航空美兰基地慰问一线干部员工时说，“企业做到一定程度，一定要承担起对国家和民族的责任。如果你不承担这个责任的话，你是做不大的，你就没有理想、没有追求。我们有这份担当的精神，在任何时候都要能够勇于担当道义。海航是人民的企业、公众的企业，海航人的崇高理想和理念，就是为中华民族打造世界级企业和世界级品牌。”

多年来，王健还帮助海航集团不断实践企业社会责任，包括海航集团光明行项目与成立慈航基金会。

在海航集团的官方微信号上，他的最后一次亮相是6月14日下午。当时海南省政协主席毛万春去海航集团调研，与陈峰、王健及相关单位负责人进行座谈交流。毛万春勉励海航集团抓住发展机遇实现更大发展，并多次强调，海航的明天会更好。

王健当时参加座谈并表示，海航将不忘初心，继续以一颗感恩之心，扎根海南沃土，积极响应国家号召，聚焦主业，深入探索“企业+慈善”经济新模式，打造企业运营、企业治理、企业道德上的标杆，以扎实成绩回报海南和海南人民的信任，做出海航贡献。

来源：海航集团官网截图

1989年成立的海航，在当时是中国惟一一个非国有资本控制的航空集团，《中国企业家》杂志称之为“民航破垄”的第一代。

责任编辑：余鹏飞