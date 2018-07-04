一篇表扬日本的文章 罕见登上中国“最严肃”门户

原标题：锐参考 | 被中纪委网站“点名”后，日本人感动得要哭了——

参考消息网7月4日报道（文/ 芮思客）这两天，日本媒体发现了一件不得了的事。

一篇表扬日本足球的文章，竟然登上了中国“最严肃”门户——中央纪委国家监委网站（中纪委网站）。

“中纪委网站称日本足球差一点就创造了奇迹！”

昨天（7月3日），日本读卖新闻网在报道中对中纪委网站这篇文章率先进行了报道和解读。

读卖新闻网站报道截图

很显然，在以读卖新闻网为代表的日媒看来，在大众印象中一向“不苟言笑”的中纪委网站“罕见”评价日本足球，折射的正是中国社会对日本足球发展等相关话题的空前关注和热情，而这种热情的背后，一方面当然是对日本足球实力的认可，但另一方面，更是中国民众对自身足球前景的不灭期待和一片苦心。

中纪委网站表扬了一句，日媒集体兴奋了……

小锐查阅发现，这篇题为《坚持前进 每一步都是胜利》的文章，于3日发表在中纪委网站“要闻”栏目下的“畅想世界杯”专栏，并在其微信官方账号上同步推送。

仅仅几个小时后，这篇文章便被《读卖新闻》捕捉到。

《读卖新闻》注意到，文章作者认为虽然本届世界杯止步16强，但日本队的精彩表现令观众惊叹，“离奇迹只差一步，虽败犹荣”。

7月2日，日本队首发阵容在八分之一决赛前合影（新华社）

报道称，文章接着回顾了日本足球征战世界杯的历程，并总结了日本足球的成功秘诀，认为“坚持”是日本足球不断进步的关键。

“一向严肃的中纪委网站，非常罕见地称赞了日本足球队在本届世界杯上的表现。”《读卖新闻》说。

同样，日本门户网站“活力门”也在3日关注到了这篇文章，并表示“在如此严肃的网站发表足球评论很不寻常”。

“活力门”网站截图

报道说，文章称日本队在输给比利时队的那场比赛中的良好表现，令中国人感到钦佩。

而详细阅读比对两则报道，则不难看出，无论是从报道速度还是写作措辞上，对来自中纪委网站的赞扬，日本媒体都表现出十分明确的兴奋态度。

但事实上，被日本媒体“盯上”的，不仅仅是中纪委网站。

日前新华社发表的一篇关于同场比赛的技术分析文章，也令日媒“欣喜不已”。

“中国新华社发文称‘巨型航母’（比利时队）几乎翻船，赞赏了日本队在这场比赛中的精彩表现。”《产经新闻》网站在3日发表的文章中说。

《产经新闻》报道截图

中国媒体正集体为日本送上“盛赞”……

“我似乎明白了一点日本的精神”“全亚洲为你们感到骄傲”“日本队是亚洲之光”……

如果说来自中纪委网站的称赞令日媒兴奋不已，那么中国网友这两天对日本足球乃至国民精神的“溢美之辞”，几乎把对方“砸晕了”。

“无数的汉字在赞美日本足球！”不少日媒这样引用中国网友的评论进行报道，并指出中国互联网上所有的评论都可以总结为一个话题：日本队给中国足球上了一课。

《产经体育》报道截图

《南华早报》的一篇报道也呼应了这一观点：为了成为足球精英之一，中国希望向日本和韩国足球学习。

值得一提的是，在中国网友看来，中国需要向日本学习的，除了足球，还有很多。

例如6月19日小组赛第一轮对阵哥伦比亚时，日本队不仅比赛“爆冷”，赛后日本球迷自发收拾看台垃圾的举动更是疯传网络，并引发热议。

“场上赢得比赛，场下赢得尊重。”有中国网友这样赞叹道。

日本《朝日新闻》中文网报道指出，自1990年代以来，日本球迷赛后“捡垃圾”已多次在世界范围内掀起话题，甚至起到示范作用——

在小组赛第二轮日本对阵塞内加尔的比赛中，塞内加尔球迷也纷纷捡起了垃圾。

《朝日新闻》中文网报道截图

而在昨天（3日）与“欧洲红魔”比利时的生死之战中，日本队虽惜败出局，但其实力和人品却仍赢得尊重。

当天国际足联一位工作人员在社交媒体上发布一张照片，照片中日本队在离开前将更衣室打扫得干干净净，并留下一张用俄语写的“谢谢”字条。

“日本队是所有球队的榜样。”这位工作人员动情地表示。

国际足联工作人员推特截图

毫不意外地，这条推特又一次，将日本球队推上中国的“热搜榜”。

用中国网友的话说：“这就是日本人，可敬又可怕！”

而同一场比赛中，看台上亮出的一张巨幅漫画也让无数中国网友激动不已——画面上展示的，正是日本经典漫画《足球小将》的主角大空翼。

有评论称，这幅漫画揭示的，正是日本足球称霸亚洲的秘密。

看台上的《足球小将》巨幅漫画

就连“对日本足球的讨论”本身，也形成了另一种讨论

值得注意的是，这两天中国舆论场上关于日本足球以及相关话题的讨论本身，也引发了不同的观点之争。

其中一种观点认为，除了日本足球的发展经验值得借鉴，日本发达和文明的程度本身也值得中国学习，一些人因为中日之间的矛盾而不承认日本的优点，并不可取。

但也有不少网友认为，日本社会在对待历史等方面存在原则性问题，即使有种种优点也无法掩盖自身的“大漏洞”。

就在双方观点僵持不下时，著名主持人、足球评论员董路更在网络上发布视频指出目前相关讨论中的“误区”：收拾休息室与踢好球没有必然联系；日本足球找到了自己的道路，但中国足球不能盲从；一些媒体和网友的表现有过度渲染、模糊焦点之嫌。

董路微博截图

董路的观点很快得到不少网友的认同和“点赞”，有网友表示，借世界杯检视中国足球乃至国民性无可厚非，有讨论、有争议、有反思，本身就是一种进步，但作为今天的中国人，在坚持讨论的同时做到不妄自菲薄不盲目自信，才是有益的讨论。

而在小锐看来，无论是对日本足球的盛赞，还是对于这场讨论暴露的短板的反思，归根结底还是汇成亿万国人心底一句话：中国足球加油！

责任编辑：霍宇昂