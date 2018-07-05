“中美贸易战”马上要摊牌 中方这个回应不同寻常

原标题：马上就要摊牌，中国正在静静等待！

来源：牛弹琴

是福不是祸，是祸躲不过。

该来的迟早会来。7月6日，毫无疑问是关键一天。按照特朗普政府的公告，美国将可能在这一天对数百亿中国商品加征关税。

马上就要摊牌，中国正在静静等待。

也不乏一些小小的波澜。昨天下午，新华社突然播发了一则新闻，只有短短的一段话。牛弹琴（bullpiano）数了一下，加上新华社的电头，也就100个字出头。

全文如下：

新华社北京7月4日电 国务院关税税则委员会办公室有关负责人7月4日表示，我们已注意到日本《朝日新闻》关于“中国的‘报复’行动将先于美国开始”的报道。中国政府立场已多次申明，我们绝不会打第一枪，不会先于美国实施加征关税措施。

正如一些朋友所说，新闻越短，事情越大。

新华社突然发这样一条信息，肯定不是寻常之举，在牛弹琴（bullpiano）看来，至少三观察点吧：

看点一，非同寻常的国务院关税税则委员会。

这肯定不是一个普通的机构。要知道，6月16日，正是这个国务院关税税则委员会，发布了对美国反击的通告。中方当时的公告这样说：

6月15日，美国政府发布了加征关税的商品清单，将对从中国进口的约500亿美元商品加征25%的关税，其中对约340亿美元商品自2018年7月6日起实施加征关税，同时就约160亿美元商品加征关税开始征求公众意见。

美方这一措施违反了世界贸易组织相关规则，有悖于中美双方磋商已达成的共识，严重侵犯我方的合法权益，威胁我国国家和人民的利益。

中国亦决定对原产于美国的659项约500亿美元进口商品加征25%的关税，其中545项约340亿美元商品自2018年7月6日起实施加征关税，对其余商品加征关税的实施时间另行公布。

一句话，在中美贸易战中，国务院关税税则委员会举足轻重，所以这次专门出面澄清；而美国一旦采取行动，中国将立刻开始反击。

从此前的表态看，至少在7月6日，中国的反击将是同等规模、同等力度。美国对340亿美元中国商品加征25%关税，中国反击也是340亿美元，也是25%。

针锋相对，来而不往非礼也！

看点二：不嫌事大的日本《朝日新闻》。

中美贸易战，日本上下也高度关注。7月3日，日本《朝日新闻》的一篇报道，就在国际上引起广泛关注。

这篇报道是这样说的，中国财政部2日表示，中国将先于美国实施报复性措施。

之所以中国先开第一枪，按照日媒的分析，是因为中美存在时差。

中国在东半球，比美国早12个小时进入7月6日，因此，如果中美双方都从6日开始加征关税，那中国的行动，会提早12个小时。

感觉日本媒体也有点看特朗普笑话的心态：特朗普，你看你要发动贸易战；但你没想到吧，中国还可以提前对你发动攻击。

这一点，不知特朗普政府此前想到过没有。

看点三：中方立刻予以澄清。

贸易战，中方先开枪？

尽管谁都知道，贸易战是美方挑起来的。但对于这样的传闻，中方还是第一时间郑重澄清：我们看到了《朝日新闻》的报道，中国政府立场已多次申明，我们绝不会打第一枪，不会先于美国实施加征关税措施。

请注意，多次申明。这是我们的一贯立场：美国你不仁，但中国我却不能不义。

中国肯定要反击，但我们不会为了先发制人，就先采取行动。只有当美国正式打响贸易战后，中国才会开枪。

为什么要这样？

因为中国人在乎的是国际道义！我们不是挑衅的一方，我们是受害的一方。在这个问题上，中国绝对不会授人以口实。

这应该也是中国的传统。

很多次，在关系中国重大利益的问题上，我们都看到，中国宁可流一点血，但绝对不开第一枪。我们占据的是国际道义的制高点。当然，我们最终会让对方付出代价。

但这多少也反映了中国的真实心态：中国真的不想打，中国完全是被逼上梁山。

但这倒也真不是示弱。

都到这个阶段了，中国该努力的也充分努力了，该说的狠话也都全说了，该做的预案也都做好了，中国也不想被国际上某些人歪曲利用。

中国商务部发言人高峰此前就明确说：

如果美方出台所谓的征税清单，中方已经做好准备，将综合使用各种必要的举措，包括数量型工具和质量型工具，坚决捍卫中国的国家利益和人民利益。

关键就是这八个字：中国已经做好准备。

也就是说，中国正严阵以待，密切盯着美国的一举一动。美国不动作，中国不行动；但美国一旦行动，中国必定立刻反击。相信这几天，不少政府官员都加班加点累坏了。

所谓数量型和质量型工具，即中国不缺乏反制手段，以后不仅仅考虑反击的规模，更要考虑反击的质量和杀伤力；更别提中国上下同心的意志，这是当下正激烈争吵的美国社会无法比拟的。

毫无疑问，这是2018年中国面临的重大考验。贸易战肯定是两败俱伤，但不让对方感受到痛，对方就不会轻易收手。

坦然、从容，但也不乏悲壮。中国肯定也要付出代价，但这是为了更长远的国家利益。

7月6日，很快就要来了。

马上就要摊牌，子弹已经上膛，中国正在静静等待。

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