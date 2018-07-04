官员落马后怎么查？省级纪委书记亲自来揭秘

原标题：官员落马后怎么查？省级纪委书记揭秘

撰文 | 庄立人 编辑 | 董鑫

在如今“打虎拍蝇”通报中，新成立的监委频繁露面。不过，对大众而言，监委是如何行使原有和转隶职责进行监督工作的，尚未完全揭开面纱。

今天（4日）的《中国纪检监察报》和最新一期《中国纪检监察》杂志，刊登了对湖北、贵州、新疆三省区纪委书记、监委主任的对话采访，以及黑龙江省委常委、省纪委书记、省监委主任王常松撰写的文章。

想知道纪检监察机关的工作日常？

让“内部人”亲自讲给你听。

大数据筛查“领导买房”

先来说一下纪检监察机关是如何发现违纪线索的。

在王常松的文章中，他详述了发现党组织和党员干部违反党纪、公职人员涉嫌职务犯罪等问题线索的办法。

其一，关注信访举报线索。

黑龙江省监委成立之后，信访举报大幅增长，监委从中发现了诸多线索。

聚焦常见的收送礼金、公款吃喝、公款旅游、公车私用、借婚丧喜庆事宜敛财等违纪问题。

盯住贪污、受贿、行贿、巨额财产来源不明、挪用公款、滥用职权、玩忽职守等职务违法犯罪行为。

其二，提高巡视质量。

朝着重点地区去，奔着重点问题去。同时，根据不同巡视对象合理配备力量，抽调财务、审计、组织人事等专业干部参加巡视。

巡视前做足功课，做好方案，科学摆布力量，哪个地方政治生态差就巡视哪个地方，纪委监委和有关部门为巡视组充分提供情况，朝着重点地区去，奔着重点问题去。

创新巡视方式方法，根据不同巡视对象合理配备力量，抽调财务、审计、组织人事等专业干部参加巡视。

其三，运用大数据筛查。

通过出行数据分析，掌握领导干部频繁出入的目的地，精确绘制出行轨迹，从中发现公款旅游、出境赌博等问题线索；

通过消费信息比对，了解领导干部购买房产、出境旅游、乘坐航班等消费支出变化，从中发现违纪违法问题线索。

王常松在文章中还透露：

党的十九大以来，黑龙江省共处分党员干部1.45万人，其中十八大之后不收敛不收手的占86.6%，反腐败斗争形势依然严峻复杂。

紧盯市县“党政一把手”

如果都用广撒网的形式找线索，无异于大海捞针。

所以，黑龙江省监委在查办案件过程中，还分析了不同岗位“关键少数”的违纪违法特点，梳理出“六类人”的主要腐败问题，进行重点监督。

一是市委书记、县委书记，主要是通过选人用人、插手工程项目和收受礼金敛财；

二是市长、县长，主要靠批准工程项目、拨付财政资金和批准事业编制进人敛财；

三是政府部门负责人，主要靠项目和资金审批敛财；

四是高校书记、校长，主要靠招生录取、职称评定和基建招投标渠道敛财；

五是银行行长，主要靠贷款审批、资金调度使用等途径敛财；

六是国企老总，主要靠违规决策重大事项、违规从事关联交易、收受贿赂敛财。

政知圈（微信ID：wepolitics）查阅了一下黑龙江省纪委监委网站，今年以来不少落马官员都可以归到“六类人”范围中。

比如，5月31日被通报落马的齐齐哈尔市政府原副市长黄宇。通报显示：

黄宇严重违反政治纪律，搞封建迷信活动；违反组织纪律，为谋求个人职务晋升送给领导干部钱款，违规任用干部，利用职权在职务晋升方面为他人谋利并收受钱款；违反廉洁纪律，收受礼金、消费卡；违反工作纪律和国家法律法规，违规向领导干部亲属发包工程项目，贻误国家重点流域水污染防治工作，违规套取并侵吞国家财政资金。

多说一句。

将“六类人”作为重点监督对象并非黑龙江首创，今年1月初，十九届中央纪委二次全会的会议公报中也提出了“六类人”。

不过，这中央纪委的“六类人”和黑龙江的“六类人”略有不同。

来看一下中央纪委版：

第一类，两面人、两面派；

第二类，表态多调门高、行动少落实差；

第三类，十八大后不收敛、不收手；

第四类，政治问题和经济问题交织形成利益集团；

第五类，审批监管、金融信贷等重点领域腐败；

第六类，基层腐败、涉黑“保护伞”。

这六类党政官员，是中央纪委今年严查的对象。

再对比一下黑龙江版，显然落实到地方，“六类人”的范围更加细化，监察对象的身份也更为明确。

思想政治工作

除了收集证据、查清违规违纪违法犯罪事实，在对审查调查对象开展调查谈话之前，纪检监察机关还有一门“必修课”——

对审查调查对象进行思想政治感召教育、转化挽救。

这样做是有依据的。

2017年1月8日中国共产党第十八届中央纪律检查委员会第七次全体会议通过中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）》。

规则第三十条明确，审查期间对被审查人以同志相称，安排学习党章党规党纪，对照理想信念宗旨，通过深入细致的思想政治工作，促使其深刻反省、认识错误、交代问题，写出忏悔和反思材料。

《〈中华人民共和国监察法〉释义》也要求，纪检监察机关在案件调查中既要严格依法收集证据，也要发挥政治机关优势，用思想政治工作、靠组织关怀感化被调查对象，查明犯罪事实。

“三步曲”

那么，纪检监察机关是如何做审查调查对象思想政治工作的？主要分三步。

首先是政治感召。

贵州省纪委书记、监委主任夏红民提到，审查调查期间，对审查调查对象始终以同志相称，除了学习党章党规党纪，还要重温入党誓词、重读入党志愿书。同时，还要与他们谈个人成长任职经历。

为此，贵州省纪委监委要了解每一个人审查调查对象的成长经历、家庭情况等，每位对象都有一份“私人订制”的思想政治工作谈话提纲。

第二是人文关怀。

包括给审查调查对象过生日、送生日蛋糕，春节、中秋等传统节日期间，办案人员还会同审查调查对象一起过节等。

此前，杭州市纪委工作人员在接受采访的时候，对“人文关怀”还有更详细的阐述：

审查调查同志都会接受身体检查，建立病历档案，还有医生24小时值班。如果腰椎不好，久坐酸痛，会及时让医生护理保养，有“三高”病症会合理安排食物，肠胃不好或者有特殊饮食习惯也能得到满足。

另外，谈话时间也有严格规定，确保审查调查对象有充足睡眠。

第三是回访教育。

“把思想政治工作延伸到审查调查的‘后半程’。”新疆自治区纪委书记、监委主任罗东川说，审查调查对象的认错悔错态度、思想改造情况都会写入案件剖析报告、审查调查报告等。

对于受到处分的人员，纪委监委还有回访和教育，以帮助他们卸下思想包袱。

边哭边写忏悔书

“三步曲”的成效也很显著。

△黑龙江省林业厅原厅长杨国亭当庭忏悔

新疆自治区纪委书记、监委主任罗东川感受到，主动交代问题的多了、办案周期缩短了、办案质量和效率都提升了。

湖北省纪委书记、监委主任王立山提到，今年前五月湖北省共处分8660人，部分受过处分的同志后来又受到了重用或提拔。

贵州省纪委书记、监委主任夏红民介绍，今年上半年贵州共立案审查8549人，在政策感召下，很多人还流着眼泪写了忏悔书。

夏红民特别举例了贵阳一位国企负责人，此人在调查之初总结了“四不说理论”以对抗组织审查，后来在组织关心引导下受到触动，不仅主动坦白，还在忏悔录上一一驳斥了自己的“四不说”。

政知圈（微信ID：wepolitics）发现，夏红民提到的这位国企负责人就是贵阳金阳新区建设投资集团拆迁安置有限公司副总经理蔡雷。他在2016年2月26日因涉嫌严重违纪，被组织立案审查。

今年7月2日，贵州省纪委监委公布了这封忏悔录。

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责任编辑：余鹏飞