又玩火 台当局今举行“禁五星红旗公投”立项听证

原标题：又玩火！台当局今日举行“禁五星红旗公投”立项听证

海外网7月5日电 “台独”团体推动“禁止悬挂五星红旗公投”，台当局选举部门定于5日召开听证会，听取各界意见。听证会将由“公投提案人”发言陈述意见。台当局选举部门将依听证会内容，决定是否让此案成为“公投项目”。对此，中国国民党前主席洪秀柱4日表示，挂五星红旗这是人民的自由，能阻挡的了吗？

台湾爱国人士持五星红旗在蔡办前参加活动（图源：台媒）

据香港中评社消息，台当局选举部门6月20日发布的公告说明提到，针对民众在“国发会”“公共政策网路参与平台”上提议增设“刑法”条文，“禁止中国五星红旗在台湾公开悬挂、展示、陈列出现”。台当局法务部门2018年1月3日回应，该案与保障人民言论自由之意旨不符，不予采纳。而后，“台独”团体仍不死心，事后又曾经召开过记者会，直指悬挂五星红旗不属于“言论自由”保障范围。居住在台中市沙鹿区的刘曜华5月22日又提案，更正后主文为：“你（妳）是否同意立法规范，禁止公开展示及悬挂代表中华人民共和国之五星旗帜。”此“公投提案”送到台当局选举部门后，台当局选举部门决定先召开听证会，听取各界意见。全案订5日上午9点30分至11点30分举行听证。

此前，台媒曾曝出民进党约在今年5月上旬要求党工帮忙连署“禁挂五星红旗”等5大“公投案”，此内容也被不少人士认为有违反台湾现行‘宪制性’规定之虞。台媒亦表达了其无助两岸关系改善的担忧。台湾《联合新闻网》6月2日就撰文指出，蔡当局近期不甘对大陆示弱，声言严审陆客，陆团来台反制，但若意欲祭出协助推动禁制五星红旗的“公投”，升高内部和外部的对抗氛围，却恐怕是走一条危险的钢索。文章提醒蔡当局，“公投”虽然可燃起绿营支持者的热情，但也是危险的玩火之举，当火舌四窜时，有谁能卷袖灭火，收拾残局？

洪秀柱：挂五星红旗是人民的自由（图：中评社）

“台独”团体此行也引来了统派人士的严重不满。中国国民党前主席洪秀柱4日质问，挂五星红旗这是人民的自由，能阻挡的了吗？洪秀柱表示，民进党当局无所不用其极，就是希望两岸最好不要来往，但这是人民的自由，今天禁这个没有太大意义，要用这种方式来进行“公投”，能阻挡的了吗？洪秀柱表示，就是因为这些举止让人家很担心，她呼吁台当局其实顺其自然就好，愈是要禁，反而会引起大家心中的不快。

对于“台独”团体以及民进党当局要发动台湾民众在台湾“禁挂五星红旗公投”一事，国台办发言人表示操弄这样的公投实际是以台湾人民的利益为赌注来挑战一中原则，制造两岸对立，这种玩火自焚的行为必将自食恶果。

国台办曾警告台当局不要玩火自焚（图：中国台湾网）

对于当前两岸关系的僵局和台湾的困局产生的缘由，国台办也曾多次作出释明：责任完全在民进党当局！国台办发言人曾表示，当前两岸关系的僵局和台湾的困局，都源于民进党当局上台后不承认“九二共识”、不认同两岸同属一中，破坏了两岸关系和平发展的共同政治基础。两岸关系发展的现况足以证明，台湾当局所谓的“维持现状”根本就是一句谎话和空话。

发言人表示，要打破目前这个僵局，解开这个结，关键就是台湾方面重回两岸同属一中的共同政治基础上来，除此别无他途。不同的道路选择决定不同的发展前景，如果台湾当局选择重回冲突对抗的老路，这是与两岸民众希望两岸关系和平稳定发展的愿望背道而驰的。（海外网 侯兴川）

责任编辑：张迪