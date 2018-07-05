美媒：几十年没有打仗 解放军力治“和平病”

原标题：美媒：解放军力治“和平病”

美国《新闻周刊》7月4日文章，原题：解放军报称，几十年不打仗的中国军队得了“和平病” 中国军方报纸称，该国军队几十年没有打仗，患上“和平病”。为应对这种“病”，中国人民解放军加强力量提高备战。据《南华早报》报道，中国领导人要求军队采取步骤确保做好打仗的准备，具备打仗所需的技能。

《解放军报》的社论称：我军几十年没有打仗了，“和平病”已渗透到方方面面，如果不下决心挖根除弊，打起仗来必将付出沉重代价。

中国拥有世界上最大规模的常备军，但该国上一次作战是上世纪70年代晚期与越南。因此，军队领导人和北京领导人担心军队安于现状、战斗力下降。中国的目标是今后30年把解放军打造成世界一流军队。“能战方能止战，准备打才可能不必打”，《解放军报》写道，“让主业回归主位、让工作聚焦主责。”

一名解放军退役上校提到腐败和躲避责任是中国军队的主要问题。《解放军报》还警告称，中国当前面临更大的安全威胁和前所未有的世界变局。目前，中国继续在有争议的南海水域施展力量，也在海外开设军事前哨站，比如在非洲吉布提的基地。当前与美国贸易紧张加剧之际，中国还持续发展与俄罗斯的关系。

尽管中国军力渐强，美军仍被广泛视为世界最强大。美军目前有130多万现役军人，年预算6100亿美元，而中国为2160亿美元。与解放军有所不同，美军没有“和平病”。近年来，美军介入了在伊拉克、阿富汗、巴基斯坦、利比亚、叙利亚、也门和索马里的战争或冲突。（作者贾森·莱蒙，陈俊安译）

责任编辑：桂强