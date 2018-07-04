中国将于7月6日零点对美加征关税？外交部回应

原标题：2018年7月4日外交部发言人陆慷主持例行记者会

7月6日欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼将在奥地利维也纳召集伊朗核问题外长会。法国外长勒德里昂、德国外长马斯、俄罗斯外长拉夫罗夫、英国外交大臣约翰逊、伊朗外长扎里夫将出席会议。王毅国务委员兼外长将代表中方出席。其间，应奥地利外长克奈斯尔邀请，王毅国务委员兼外长还将于7月5日访问奥地利。

问：你刚才宣布了王毅国务委员兼外长将出席伊核问题外长会以及访问奥地利的消息，请问中方对此访有何期待？

答：这次会议是伊核问题全面协议现有参与方在新形势下举行的首次外长会。中方始终认为，伊核问题全面协议是多边主义的重要成果，对维护国际核不扩散体系、维护中东和平稳定发挥着重要作用，符合国际社会共同利益。王毅国务委员兼外长出席会议显示了中方维护伊核协议的明确立场。我们希望此次会议发出团结一致的明确信号，凝聚国际社会的信心和支持。中方愿与与会各方密切沟通，共同推动外长会取得成功。

当前，中奥关系发展势头很好。今年4月，奥地利总统范德贝伦率高级别代表团对华进行了成功的国事访问并出席博鳌亚洲论坛年会，两国领导人决定建立中奥战略友好伙伴关系，赋予双边关系新的定位和内涵。中方愿同奥方落实好两国领导人达成的重要共识，深入推进各领域互利务实合作，更好地造福两国和两国人民。王毅国务委员兼外交部长访问奥地利期间，将会见奥方领导人并同克奈斯尔外长举行会谈，就双边关系和共同关心的重大国际问题交换意见。

问：8年前在力拓案中被判在华服刑的澳大利亚商人胡士泰应该于今天刑满释放。我想知道他是否已经被释放？如果还没有，他何时能够获释？

答：中国司法机关依法对胡士泰执行刑罚，坚持依法、严格、科学、文明管理，依法保障其在服刑期间的合法权益。胡士泰在服刑期间遵守监规纪律，服从管理教育。中国司法机关依法为其裁定减刑。胡士泰已于今日刑满释放。

问：据报道，中国将于7月6日零点或凌晨1点起，对美部分输华商品加征关税，这是否标志着中美贸易战的开始？

答：我们已经回答过类似问题。中国商务部新闻发言人已经明确强调，中方已经做好准备，只要美方出台所谓的加征关税清单，中方将综合使用各种必要措施，坚定捍卫自己的国家利益和人民利益。

问：据报道，美国芯片生产商美光科技公司起诉一家中国大陆的国有企业和一家台湾公司窃取其技术。福州市中级人民法院昨天禁止美光公司在华销售部分芯片产品。法院选择在这个时候出台禁令是否与当前中美贸易关系紧张有关？

答：我理解这应当是一起有关知识产权保护的商业个案。关于具体情况，建议你向主管部门了解。

这里我想强调两点：第一，中国是法治国家，严格依法办事，为所有企业提供平等保护，无论是中国企业还是外国企业，无论是国有企业还是民营企业；第二，中方始终致力于为中外企业营造法治化、便利化的营商环境。

至于你提到这是否与中美贸易摩擦有关联，我不认为两者之间有必然联系。

问：有报道称，中国曾向欧盟提出要求，希望在本月中旬举行的中欧领导人会晤期间，双方发表针对美国贸易政策的措辞强硬的联合声明，但欧方拒绝了这一要求。中方对此有何评论？

答：今年是中国同欧盟建立全面战略伙伴关系15周年，将于本月中旬举行的第二十次中欧领导人会晤期间，双方领导人将就中欧关系发展及共同关心的重大问题深入交换意见。目前双方正在加紧筹备，我们将适时发布相关消息。

关于你提到中欧双方是否会就当前全球贸易投资形势及相关问题达成一些共识、发表一些共同立场，我想提醒你注意，在上周刚刚结束的中欧经贸高层对话期间，双方在深化和扩大中欧经贸合作、支持并推动经济全球化方面达成了重要的共识。双方都认为必须坚决反对单边主义和贸易保护主义，以务实的举措推动双边经贸合作，共同维护以规则为基础的多边贸易体制。虽然一次对话不可能解决所有问题，但只要坚持互利共赢，中欧合作就一定能够行稳致远，为中欧关系、为变化的世界贡献正能量。

问：如果中方于7月6日凌晨起对美输华商品加征关税，由于时差的原因，是否意味着中方将先于美方启动征税措施？你能否确认？

答：中国商务部新闻发言人已经明确强调，中方已经做好准备，只要美方出台所谓的加征关税清单，中方将综合使用各种必要措施，坚定捍卫自己的国家利益和人民利益。我想这一表态中的逻辑关系已经很清楚了。关于你提到的具体操作问题，建议你向主管部门询问。

责任编辑：霍宇昂