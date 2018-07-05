俄媒：俄新型太空望远镜接收设备将由中国制造

原标题：俄罗斯“光谱-M”太空望远镜将配备中国造接收设备
[环球网综合报道]据俄罗斯卫星网5日报道，俄罗斯“光谱-M”项目学术负责人卡尔达舍夫表示，中国将为俄罗斯“光谱-M”太空望远镜（Millimetron）制造接收设备。
俄罗斯卫星网援引学者的话称，俄罗斯科学院列别捷夫物理研究所已经与中国科学院签署协议。协议中规定，由中方提供毫米红外波段接收设备，而望远镜本身将在俄罗斯制造。
据报道，“光谱-M”望远镜配有一架长十米的太空望远镜，用于研究波长为0.02至17毫米毫米红外波段的宇宙目标。科学家希望借此获得全宇结构数据，了解星系的构成和演变，其核心、星球和行星系，研究宇宙尘埃，太空中的有机化合物和具有超强引力和电磁场的天体。“光谱-M”将被送至距离地球150万公里的地方，位于地球转向太阳一侧的L2拉格朗日点上。
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