村支书冒领补助款30余万元 因30页举报信被盯上

原标题：瞒天过海编材料 骗取补助装腰包 吉林图们一昔日致富带头人向贫困群众伸黑手被查处

“文件上的名字根本不是我签的，这房子都要塌了，我和蔡成龙提过好多次要维修，他都没答应。”近日，80多岁的吉林省延边朝鲜族自治州图们市长安镇碧水村五保户白桃英老人，面对州纪委监委工作人员来访时气愤地说。

白桃英提到的蔡成龙是碧水村党支部书记、村委会主任。原本她符合国家危房改造补助条件，可蔡成龙冒领了她的补助款。

早在14年前，蔡成龙的名字就在图们市引起广泛关注。

2004年，在延边大学农学院研究生毕业后，蔡成龙决定回到吉林省图们市长安镇碧水村当农民，“研究生回乡当农民”随即成为当地各大媒体争相报道的内容，成为一时佳话。落户碧水村后，蔡成龙利用所学专业饲养黄牛致富并帮助当地村民们提高收入的故事也屡见报端。2007年蔡成龙高票当选为碧水村村委会主任，随后又被任命为村党支部书记，成为村里名副其实的一把手。

“研究生学历、返乡创业典型、致富带头人、众望所归的村支书村主任……”这些是蔡成龙这些年来头顶上的光环。可是令人想不到的是，如今却因为把“黑手”伸向贫困户的补助款等问题而黯然落马。这消息如同14年前一样，使蔡成龙又一次成为人们热议的焦点。

2018年3月7日，图们市纪委监委正式对蔡成龙进行立案调查并采取了留置措施。4月3日，经图们市纪委常委会研究决定，给予蔡成龙开除党籍处分。同时，因涉嫌贪污和职务侵占罪被移送司法机关。

被蔡成龙冒领补助款的，不止白桃英一人。2017年6月的一天，图们市纪委收到一封足足有30页的举报信，其中列举了该市碧水村党支部书记、村委会主任蔡成龙一系列侵害群众利益的违纪违法行为。

曾经的致富带头人，怎么变成了举报信中所控诉的“贪官”？2017年6月26日，图们市纪委研究决定成立调查组，对举报内容进行初步核查。

调查组向有关部门调阅了该村2011年至今的上百份危房改造档案，进行一一甄别。出乎意料的是，每份档案材料填写规范、整齐划一，看不出一丝破绽。但正是这些干净整洁的申报材料，让办案人员产生了疑问，“如果真是从村民手中收集并由村民填报的材料，怎么会连一个折痕都没有？”

带着疑问顺藤摸瓜，调查组立即前往碧水村了解情况。按照档案材料上登记的信息，调查组找到当事村民进行逐一核实。“每次镇里开会，都是村长去，给谁家修房子盖房子都是他说了算。”“他把我们的身份证都收上去，干什么用也不告诉我们。”随着走访的不断深入，调查组发现像白桃英这种情况的村民越来越多，为案件提供了大量线索和证据。

通过调查取证，证实蔡成龙以其他村民的名义伪造申报材料，在2011年至2015年间先后10余次套取骗取国家危房改造补助款共计33.96万元。

一度头上顶着诸多光环的带头人，如今怎么把黑手伸向贫困的村民？调查人员了解到，担任村支书和村主任的蔡成龙因为文化水平高、办事能力强，对政策掌握得好，曾经为村里争取了一些项目，也为村民办了一些实事，得到了大家的信赖，并开始在村里“说一不二”。可是随着时间的推移，整天琢磨如何能快速致富的他，开始利用职务便利，把手伸向了村民的国家危房改造补助款。

为了通过危房改造后的验收，同时不引起村民怀疑，蔡成龙每年只申报两三户危房补助，而且大多数是老年人、失踪的精神病患者和长年在外打工的村民。

“他收走村民的身份证‘瞒天过海’一手操办；经他伪造的材料十分规范；去银行取钱签的也是村民的姓名；检查验收时拿其他修过的房屋‘张冠李戴’，补助款就这样神不知鬼不觉地进了他的腰包。”谈起蔡成龙的违纪违法手段，图们市纪委监委第三审查调查室工作人员说。（通讯员 刘敏杰 周斌斌）

来源：中国纪检监察报

责任编辑：张申