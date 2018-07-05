俄联邦委员会主席访华谈中国菜：非常好吃

原标题：俄联邦委员会主席谈中国菜：非常好吃，在俄也会去中餐厅
俄罗斯联邦委员会主席马特维延科
[环球网报道 记者 齐莹]7月3日，俄罗斯联邦委员会主席马特维延科率代表团抵达北京，开启对中国的正式访问。据俄新社报道，马特维延科4日获中方领导人接见，并表示俄罗斯代表团受到了热情接待。她当天接受媒体采访时表示，俄代表团在中国吃得很好，菜肴“非常美味”。
马特维延科说，可能俄罗斯人更习惯欧式中国菜，而她是中国菜的“粉丝”，喜欢品尝新菜式。“我非常喜欢吃中国菜，在莫斯科我偶尔还会去中餐厅就餐，”马特维延科补充道，中方用各种各样的美食招待俄代表团，“我们今天吃到的所有东西都非常好吃”。
中国菜在俄罗斯政界广受好评。俄罗斯总统普京上个月访华期间在天津品尝了风味小吃，还亲自动手试做了煎饼果子和包子。
此外，俄总理梅德韦杰夫2017年访华时与中国网民在线交流，其间就提到自己是中国菜的爱好者。他喜欢品尝各省的不同菜肴，“北京烤鸭、饺子、糖醋古老肉。中国菜味道丰富，既有温和的，也有辣的，这非常棒。”
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