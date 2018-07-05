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俄联邦委员会主席访华谈中国菜：非常好吃

俄联邦委员会主席访华谈中国菜：非常好吃
2018年07月05日 10:05 环球网
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　　原标题：俄联邦委员会主席谈中国菜：非常好吃，在俄也会去中餐厅

俄罗斯联邦委员会主席马特维延科俄罗斯联邦委员会主席马特维延科

　　[环球网报道 记者 齐莹]7月3日，俄罗斯联邦委员会主席马特维延科率代表团抵达北京，开启对中国的正式访问。据俄新社报道，马特维延科4日获中方领导人接见，并表示俄罗斯代表团受到了热情接待。她当天接受媒体采访时表示，俄代表团在中国吃得很好，菜肴“非常美味”。

　　马特维延科说，可能俄罗斯人更习惯欧式中国菜，而她是中国菜的“粉丝”，喜欢品尝新菜式。“我非常喜欢吃中国菜，在莫斯科我偶尔还会去中餐厅就餐，”马特维延科补充道，中方用各种各样的美食招待俄代表团，“我们今天吃到的所有东西都非常好吃”。

　　中国菜在俄罗斯政界广受好评。俄罗斯总统普京上个月访华期间在天津品尝了风味小吃，还亲自动手试做了煎饼果子和包子。

　　此外，俄总理梅德韦杰夫2017年访华时与中国网民在线交流，其间就提到自己是中国菜的爱好者。他喜欢品尝各省的不同菜肴，“北京烤鸭、饺子、糖醋古老肉。中国菜味道丰富，既有温和的，也有辣的，这非常棒。”

责任编辑：桂强

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