贵州铜仁发改委：梵净山申遗成功 门票可能会下调

铜仁市发改委：梵净山申遗成功，门票不会涨价、可能还会下调

昨天（7月4日），记者从铜仁市发改委了解到，梵净山申遗成功后，景区门票不会涨价。另外，根据国家部委相关的指导意见，梵净山景区以及省内重点国有景区门票还将下调。

“目前景区还未收到涨价的相关通知”。7月3日，记者就梵净山门票是否涨价的相关问题向贵州三特梵净山旅业发展有限公司咨询时，该公司告诉记者，目前尚未收到任何关于景区门票涨价的相关通知。现行的门票及索道价格均按照其官网所公布的价格执行。

“梵净山门票不仅不涨价，现行价格还将下调。”铜仁市发改委物价科负责人高科长告诉记者，梵净山景区属国家级景区，相关门票价格是根据贵州省发改委对景区的相关成本进行核算后而制定。同时，根据国家部委相关指导意见，全国国有重点景区还将降低。对此，7月4日下午，贵州省发改委已就降低重点国有景区门票相关问题召开了座谈会。

记者从国家发改委网站查询到，6月28日国家发改委发布了《关于完善国有景区门票价格形成机制 降低重点国有景区门票价格的指导意见》，《指导意见》指出：各地区应确保于今年9月底前降低偏高的重点国有景区门票价格取得明显成效，鼓励各地区根据实际情况，加快工作进度。

同时，《指导意见》明确：推进门票价格改革必须秉持旅游为民、旅游惠民理念，按照逐步实现公共资源全民共享、景区服务费用游客合理分担的取向，充分体现公共资源建设的国有景区公益属性。景区门票因地制宜，分类施策，分批推进，加快清理门票价格中的不合理负担，逐步创造条件推动国有景区门票价格回归合理区间。

根据指导意见目标，2018年，在推进完善国有景区门票价格形成机制同时，降低重点国有景区门票价格要取得明显成效；到2020年，要基本健全以景区正常运营成本为基础，科学、规范、透明的景区门票价格形成机制基本健全。

另据新华社报道，国家发改委价格司副巡视员程行云说称：在今年‘十一’黄金周旅游高峰前，切实降低一批重点国有景区偏高的门票价格。同时，不得提高景区内交通运输等其他游览服务价格，变相增加游客负担。

这意味着，梵净山申遗成功后，广大读者和网友担心“梵净山涨价”的问题将不会发生，反而景区将按照国家部委相关指导意见有序进行下调，此外省内外的重点国有景区的门票也会降低。

来源：动静贵州、贵州都市报

责任编辑：吴金明