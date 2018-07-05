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原沈阳军区副政治委员艾维仁逝世 曾参加抗美援朝

原沈阳军区副政治委员艾维仁逝世 曾参加抗美援朝
2018年07月05日 14:27 新华社
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　　原标题：艾维仁同志逝世

　　新华社沈阳7月5日电　原沈阳军区副政治委员兼纪律检查委员会书记艾维仁同志，因病医治无效，于6月29日在沈阳逝世，享年86岁。

　　艾维仁是辽宁海城人，1948年3月入伍，1949年5月加入中国共产党。革命生涯中，他历任干事、政治指导员、副股长、副政治教导员、副科长、科长，团政治处主任、副政治委员、政治委员，师政治部副主任、成都军区政治部宣传部副部长、军政治部副主任、军政治委员、成都军区副政治委员等职，先后参加辽沈、鄂西和解放大西南等战役战斗，参加了抗美援朝，为部队革命化、现代化、正规化建设作出了贡献。

　　艾维仁是中国共产党第十三次全国代表大会代表、第十四届中央纪律检查委员会委员，中国人民政治协商会议第九届全国委员会常务委员。他1988年被授予少将军衔，1990年晋升中将军衔，曾荣获解放奖章和胜利功勋荣誉章。

责任编辑：桂强

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