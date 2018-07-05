中国工程院院士刘伯里逝世 曾获全国科技大会奖

原标题：中国工程院院士刘伯里逝世，在放射性药物领域具有国际影响力

刘伯里

中国共产党优秀党员、我国著名放射化学和放射性药物化学家、中国放射性药物领域的主要开拓者、中国工程院院士、北京师范大学化学学院教授刘伯里先生因病医治无效，于2018年7月2日3时20分在北京逝世，享年88岁。

刘伯里先生1931 年 3 月 17 日出生于江苏常州。1978 年 12 月加入中国共产党，1953 年毕业于华东师范大学化学系，同年到北京师范大学工作。1997 年当选为中国工程院院士。历任北京师范大学化学系副主任、应用化学研究所所长、中国核学会核化学与放射化学学会副理事长、北京回旋加速器放射性药物实验室董事长、中国《大百科全书·核化学与放射化学卷》副主编、中国放射化学教材委员会主任等职。2006 年获评北京市优秀共产党员。

刘伯里先生是放射性药物领域最具国际影响力的人物之一，对我国放射化学和放射性药物化学事业做出了卓越贡献。刘伯里先生早期承担和参与多项重要军工任务，并长期致力于核能的和平利用，在放射性药物分子设计和应用两方面取得系列创新成果。首创了湿热熔融标记法和冠醚介质催化交换法；首次提出并用实验证实了锝配合物的稳定性规律；系统研究了心、脑、肾上腺和有关受体放射性药物的构效关系；研制出多种具有我国自主知识产权和重要临床应用价值的放射性药物。曾获全国科技大会奖（1979 年）、国家教委甲类科技进步奖二等奖（1993年）、国家教委科技进步奖二等奖（1998年）、国家科技进步奖二等奖（1999年）、 国防科工委以及省部级科技进步奖等 9 项，并获中美核医学及分子影像学会终身成就奖（2018年）。

刘伯里先生一生严谨治学，爱生乐教，提携后学，淡泊名利，为我国科技发展和教育事业做出了杰出贡献。刘伯里先生的逝世，是北京师范大学的重大损失，也是我国放射化学和放射性药物化学界的重大损失，他的学术品德和崇高精神值得我们永远学习。我们沉痛悼念并深切缅怀刘伯里先生！

刘伯里先生的遗体告别仪式定于2018年7月6日上午8点在八宝山殡仪馆东礼堂举行，当天上午7点在北京师范大学西门外有大巴前往。

特此讣告。

刘伯里先生治丧委员会

2018 年7月2日

来源：北京师范大学微信公众号

责任编辑：余鹏飞