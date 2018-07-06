北京中轴线申遗新进展:天坛太庙园内住户年内腾退

原标题：北京中轴线申遗新进展！天坛、太庙园内住户年内腾退

来源：北京日报

天坛的开放面积将增加2.24公顷，

今年年内完成园内19个住户腾退。

太庙内75户居民也计划年内腾退。

天坛祈年殿前，模仿古代的祭天礼乐盛典在进行。（资料图）

天坛公园今年将完成园内全部19户住户的腾退，位于内坛西南隅的原园林机械厂厂区整体搬迁腾退已全面展开，按规划公园将沿坛墙设置步行道，形成环形游览空间，扩大游览面积2.24公顷。按照申遗时的承诺，在外坛实现腾退基本完成后，天坛有望在2030年恢复完整的天坛坛域景观风貌，重现清乾隆时期的规制。

天坛始建于1420年，是我国现存最大的祭天建筑群，也是惟一完整保存下来的皇家祭坛。

俯瞰天坛。（资料图）

天坛公园园长李高介绍，由于历史原因，天坛内外坛曾长期被一些单位占用，在273公顷的天坛完整坛域内，最多时占用面积曾达100余公顷。

目前，天坛外坛仍有72公顷土地被占用，占用单位包括47家中央直属单位、企事业单位，15个居民社区，居民数量超过3万人。

腾退工作正在相关政府部门的推动下有序进行，天坛东里1号楼至8号楼、天坛周边57栋简易楼分批搬迁，天坛医院部分科室已转移至丰台花乡地区新址。

天坛祈年殿。（资料图）

7月5日上午，记者在位于天坛公园内坛西南角的原园林机械厂厂区内看到，有近三分之一的厂房和管理用房已经进行了拆除和腾退。

李高介绍，按照规划和整治方案，在完成对厂区和住户的全部腾退后，将利用这片空间，沿坛墙设置步行道，形成环形游览空间，同时修缮广利门，增加御路遗址展示，其余区域将按照历史研究成果恢复为绿地。

整治后区域将减少建筑面积5171.6平方米，增加绿地面积2万平方米，扩大对游人开放面积2.24公顷。

清华大学建筑学院景观学系副教授邬东璠在现场告诉记者，厂区腾退后，将大大提升游客对天坛内坛完整性的认知，同时彻底把广利门亮出来，向北打通从广利门到神乐署的参观步道，向东打通从广利门到泰元门的路线，为内坛增加一条新的游览环线。游客沿步行道可以充分感受内坛墙的尺度，体验完整的内坛格局。

目前天坛南内坛墙和广利门修缮已经顺利开工。按照修旧如故的原则，广利门修缮工程将采用原材料、原规制进行修缮，修缮范围包括广利门至昭亨门及迤东坛墙共计781米，广利门修缮面积248平方米。

完整性是世界文化遗产的必备要素之一。

由于历史原因，天坛内外坛曾长期被一些单位占据使用，腾退的过程十分艰难。

从2001年开始，占用天坛外坛坛域的中山花圃、花木公司、园林学校等实现搬迁腾退。

2002年，对公园西大门至西二门地区、双环亭地区和回音壁地区进行环境提升改造。

2011年对丹陛桥东区景观进行环境改造。

2012年对西北外坛景观进行环境改造。

如今，天坛西北外坛、北外坛、东北外坛坛域已经连成一体，形成以常绿林木和自然地被为主的绿地，适当开辟道路，设置廊架，为游人提供了良好的生态环境和休憩游览空间。

天坛航拍照片（资料图）

天坛原有的“苍璧礼天”和“郊祀”的景观风貌得以恢复，基本达到世界遗产保护要求。

李高介绍，天坛全域共有273公顷，目前天坛管理处实际管辖的有201公顷，其余72公顷仍待腾退、修缮和恢复。

目前，在天坛内坛与核心游览区还有19户住户未腾退，外坛还有43家单位、6000户住户未腾退。

单位和居民的腾退工作正在市政府及东城区政府的大力推动下进行，如天坛简易楼疏解已近尾声，彻底腾退完成后，将启动考古勘测工作。

根据《2018年北京中轴线申遗综合整治重点任务》等相关要求，为做好历史风貌保护工作，天坛公园今年还将在年内完成园内19个住户的腾退工作。伴随着原园林机械厂厂区的整体搬迁和腾退，天坛内坛将完整展现在游客的视野中。未来按照申遗时对世界遗产中心的承诺，天坛公园还将继续推动并积极配合外坛的腾退整治工作。

按照申遗时的承诺，天坛将在2030年恢复完整性。

记者了解到，清乾隆时期天坛规模达到最大。而恢复完整性意味着到2030年，天坛将重现清乾隆时期规制。

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舒小峰说，

“申遗工作已经分解到五年行动计划和年度工作计划中。今年要完成的是四大类27项重点工作和任务，目前都在紧锣密鼓地推进。”

太庙75户居民年内腾退

五彩灯光映衬下的太庙。（资料图）

到2020年，东西城将有近百处文物实现腾退，大部分有望恢复历史原貌后向社会开放。

目前，腾退计划正在逐步完善：今年，中山公园内全部5户住户的腾退工作已经完成，非文物房屋被拆除，正在恢复绿化景观。太庙内的75户居民也计划年内实现腾退。

“待腾退完成后，经过修缮，将会为公众增加新的游览和文化体验场所。”

舒小峰说，

“目前文物腾退、管理利用大多还是政府部门在投入，我们也希望有更多的组织和个人参与到文物腾退后期的保护与利用中来。”

此外，正阳桥、天桥等已消失的遗迹也将考古保护。

责任编辑：张迪