环球时报：中国尽力了 美国我们7月6日见

原标题：中国尽力了，美国，我们7月6日见

中国越来越多的国际问题学者认为，美国对华政策正在经历从接触与融合到遏制战略的转变，而且这种转变已经不可逆转。这将对中国崛起构成前所未有的挑战。

他们认为，美国对华贸易战只是华盛顿遏制中国战略的开始，今后中美之间或将发生烈度更高的冲突。中国通过努力防止那些冲突发生的难度非常高。

我们认同国际关系学界的这一集体判断，并且主张中国社会应当早些针对这一重大变化开展物质和思想准备。中国外交部门仍有必要尽量维系中美关系的平稳，为避免两国冲突升级尽最大努力，但是中国社会需要加强底线思维，不惧迎接中国崛起路上任何级别的外部冲击。

中国在改革开放以来40年里的发展总体上还是蛮顺利的，这让我们很多人有了这样的期望：中国就可以这样一路高歌发展下去，直到实现完全意义上的民族伟大复兴。

然而过去几个月发生在中美贸易领域的事情让我们越来越相信，经历曲折是大国崛起的宿命。而能否自信、稳健地应对那些曲折，将决定中国崛起的质量和结局。

首先我们需要有面对曲折的平常心，不惊慌，不自叹运气不逮。我们要看到，美国之所以盯上中国，根本原因是中国站到了世界第二大经济体的位置上，且长远趋势看好。中国如果不强，它就犯不上遏制中国。有人说这全是中国高调招来的，尽管应如何在展示国家力量时考虑内外效果值得探讨，但大象无法藏到一只蚂蚁的身后，这个道理更会发生作用。

二是要树立信心，坚定决心。为避免中美贸易摩擦升级，中国可以说尽力了。现在我们要考虑的是，一个大国怎么可能被外部的冲击轻易摧垮？中国社会的第一特征是超大规模，加上强有力的组织性，它分散、缓解冲击的能力是任何社会都比不了的。

中国前些年太顺利了，与其超大社会规模相称的现代承受力一直缺少真正的表现机会。说得通俗些，没和美国在贸易上全面开打，一些中国人可能心里没底，真打起来反而会踏实，对自己的承受力建立起更多信心。

三是要视野开阔，心胸宽阔。中美贸易摩擦升级后，这种紧张必然会向中美关系的其他领域扩散。中国不会主动推动这种扩散，但当出现一些这样的情况时，也要泰然处之。我们要守好台海、南海等几条核心利益线，回击严重挑衅须毫不迟疑，但要注意不扩大与美国的博弈范围，不让对美反制变成中美的全球较量。

四要能够坚持，让我们的政策一以贯之。中国体制的突出优势除了动员和执行力，就是坚持。美国此轮对华战略思维的转变不是临时性的，中国需坚持原则，与美方共同塑造双方打交道的新规矩。这当中少不了斗争，要在关键时刻和关键位置打击美方的嚣张气焰，比如打出一条中美贸易的“三八线”来。

中国的发展是不可能被阻挡的，中国的生产能力和市场潜力都如此巨大，想遏制我们，美国的巴掌太小了。但是中国今后向前走会有更多阻力，遇到更多干扰，我们必须习惯这种新的战略环境。中国崛起顺利些不顺利些，节奏快些或慢些，但大方向大趋势变不了。

让特朗普政府去患得患失吧，我们的认识和信心决不能动摇。

相关新闻：

中美贸易战生变

白宫：对中国价值500亿美元的产品征收25%关税

美宣布将制定2000亿美元对华征税清单

美国将恢复对中兴制裁？中兴发布公告回应

中国对原产美500亿美元进口商品加征关税（附清单）

商务部就“反倾销”连发公告 都与美国有关

中方回应

中国将于7月6日零点对美加征关税？外交部回应

被问是否认为中美贸易战已打响？外交部这样回应

美公布对华产品加征关税清单 外交部回应

美对华商品征关税 商务部：立即出台同等规模措施

美又打出2000亿关税牌 中方这300字声明暗藏玄机

分析解读

美国同中国打贸易战 手上的贸易筹码真有那么多？

美国再加征关税有真筹码or打口水仗？3笔账要细算

环球时报：特朗普押上美国公众利益对华豪赌

中国这次强硬反击 传递4个意味深长的信号

短短6小时内中国不得不这样强硬反击 但事还没完

央广：美一纸任性征税清单 中美三轮经贸磋商归零

人民日报批美国出尔反尔：一意孤行必将损人害己

责任编辑：桂强