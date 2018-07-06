港媒:中国网民网上消费意愿将改变付费内容版图

原标题：港媒：中国网民网上消费意愿将改变网络付费内容版图

参考消息网7月6日报道 港媒称，从高仿LV包到非法音乐下载，中国多年来以侵权黑洞而著称。而这样的情况正在快速改变，尤其是在网络上，世界上人数最多的网民群体正在花钱，而且是许多钱。

据香港《南华早报》网站7月5日报道，根据App Annie咨询公司7月2日发布的报告，今年苹果公司iOS应用商店中用户消费排名前十的应用中有5个是中国公司的。其中包括腾讯视频，仅排在奈飞之后位列第二。爱奇艺、快手、优酷和QQ是其他收入最多的中国应用。

报道称，中国最大的几家技术公司对于公众会为内容付费越来越有信心，它们近几年加大力度引进正版的海外内容。例如，腾讯在2014年成为HBO在中国的独家网络播放平台，仅《权力的游戏》等大热电视剧就提供给腾讯6000多万个付费用户。

报道称，经常被称为中国版奈飞的爱奇艺还在发展自制内容，制作大火的真人秀节目。

报道称，近来，腾讯视频和爱奇艺推出受韩国节目启发的大受欢迎的偶像培养真人秀，再一次抓住用户的注意力。这些真人秀让观众选出组成偶像女团或男团的成员，付费用户在决定谁能成为偶像团体成员时有更大的发言权。

App Annie咨询公司的报告称，中国在2016年超过美国成为应用商店消费量最大的市场，自那以后中国在下载量和消费水平方面一直都排名前几。

报道称，这在很大程度上是因为中国直播应用的兴起，直播应用的商业模式是主要依靠观众打赏给主播的虚拟礼物分成。这些礼物从虚拟黄瓜到网络游艇不等，有些礼物甚至价值几千元钱。

根据App Annie咨询公司，直播应用快手是今年全世界用户消费排名第5的iOS应用，而同为直播应用的抖音是全世界下载量最多的iOS应用。（编译/胡雪）

责任编辑：张迪