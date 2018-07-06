台农抗议水果跌价 台当局冷漠回应：种地要聪明点

原标题：关注 | 台农抗议水果价格崩盘 台当局冷漠回应：种地要聪明点。。。。。。

台媒称，菠萝3日次级果的收购价为1台斤（1台斤合600克）2元新台币（1元新台币约合0.22元人民币），价格崩盘，嘉云南高屏等五县市菠萝农4日北上抗议。

据台湾《中国时报》7月4日报道，嘉义县大林镇亿鑫合作社负责人简源松表示，农民有怨气，此次产销失衡早有预警，但相关部门漠视，加上赖清德一句“我是务实‘台独’工作者”让两岸关系陷入冰点，影响销陆订单，致台湾供需市场大乱。

报道称，因应农民来势汹汹的怒气，“农委会”负责人林聪贤强调，菠萝价格在端午前后遇到连日大雨造成“肉声果”多，无法外销，3日台北农产公司每公斤已回到16.5元，部分农民仍不满；香蕉部分，不论当局负责人是谁，香蕉都有价格不稳定问题，现在是智慧农业，要聪明种，才能避开天然灾害。

▲台湾农业部门负责人林聪贤

报道称，对于林聪贤的辩驳，简源松透露，农民自整地到种植菠萝，1甲地（1甲约合14.5亩）需50万元新台币成本，目前每甲地至少亏逾30万，农民血本无归又求助无门，直至欲上街头抗议，台当局才肯重视，因此农民才“有怨气”。

简源松指出，目前全台菠萝种植面积逾1.6万甲，每天约收成800万台斤，之前内销通路、加工厂及外销市场各占1/3，不至于造成产量过剩问题，却因赖清德一句“我是务实‘台独’工作者”，让败价的菠萝少了销往大陆的订单，雪上加霜。

另据台湾《中国时报》7月4日报道，香蕉、菠萝价格崩盘，台当局“农委会”负责人接着“落井下石”唱衰火龙果，显见果贱伤农在台湾不是新鲜事。

▲台湾果农在行政主管部门大门外砸凤梨抗议价格跌惨。（台湾《联合报》）

报道指出，尤其菠萝价格从端午节过后一路往下滑，产地早有农民不断向上反映，台当局相关部门却置若罔闻，直到媒体披露农民惨况，农民要上街头抗议，才赶紧找农民谈和，表面要倾听心声，提出因应对策，实则想摸头安抚，要农民别闹了！

报道批评道，按嘉义县政府数据显示，嘉义县的菠萝今年栽种面积还比去年少百余公顷，产销失衡真正的症结在哪里？台当局“农委会”不是不清楚，只是不想面对；无力化解农民怨气，还把整起事件解读成政治事件，把打算上街头的农民解读成“吵糖吃”；不愿正视现行预警及产销机制失灵，农民无论种植哪一种作物，都像在赌博。

责任编辑：桂强