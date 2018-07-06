大学生百元租金住上新公寓 这名区委书记亲发钥匙

原标题：黄陂三种模式打造“人才安居无忧区” 50名学子拿到“百元公寓”钥匙

□楚天都市报记者张吉晴 通讯员陈远强邱舒

拿到黄陂区区委书记吴祖云亲手发的钥匙，大学生王凌志高兴得合不拢嘴。4日，在“百万大学生留汉创业就业工程”大学生租赁房配租黄陂现场会活动中，50名青年学子拿到了木兰俊才公寓的钥匙，每月房租仅100元。

大学生每月百元入住新公寓

作为租房大学生的一员，王凌志目前正在黄陂区康乐社区红色物业公司工作。他告诉记者，自己去年从三峡大学毕业后就到黄陂来上班了，当时租房每月花了1200元，环境也不是很好。“能租上每月100元租金的房子，这在以前是想都不敢想的，真是像中了头彩般。”王凌志告诉记者，木兰俊才公寓有健身房和娱乐室，配套设施完善，“租房便宜、工作方便，我今后的人生规划就和黄陂挂钩了。而且听说不久后黄陂也要推出八折出售的房源了，我正瞄着呢。”

黄陂不少招才引才创新举措走在前列，“六个最”政策尤其展现了黄陂留住人才的诚意。其中包括，最早出台全面支持大学生创业就业的新政策，最早提出招聘大学生基层党建专员，最早为优秀大学生发放基层生活补贴，最先建设新型大学生创业街区，最先落实大学毕业生租赁房房源，最先开工建设长江青年城。

去年，月租100元的木兰俊才公寓首批大学生拎包入住。今年5月，公寓新增172套，总共套数达到了301套。7月4日，新增的50名申请者拿到了入住的钥匙。

三种模式打造“人才安居无忧区”

2017年以来，黄陂区创新提出三种模式的大学毕业生保障性住房建设方案，着力打造“人才安居无忧区”。一方面，以公租房划转模式，在就业大学生相对集中的前川、横店、武湖等地区，筹集大学生租赁房房源673套，可满足1346名大学生入住；另一方面，以政府购买服务模式打造“卓尔青年汇”，建有232套公寓，目前已有200个团队、近1000名大学毕业生创业者在此集聚。另外，在汉口北打造青年工作、学习、社交生活于一体的武汉市首个“长江青年城”，届时可提供2.5万套大学毕业生安居房。其中，一期建设所提供的700多套安居房，将面向大学毕业生八折销售。“黄陂是让各位青年才俊敢有梦想的地方，这里具有得天独厚的优势。”黄陂区区委书记吴祖云对拿到租赁房钥匙的留汉人才直言，黄陂是长江新城主体区、临空经济核心区、商贸物流枢纽区、全域旅游示范区，历来视青年才俊为珍宝。他同时向更多的青年才俊发出邀请，“选择黄陂就是让梦想起航。”

责任编辑：张申