这家造假惊动外交部的公司 被强制退市

原标题：造假惊动外交部的公司被强制退市！4万股民开启跌停模式

这两天没有世界杯比赛，但是A股公司雅百特的股东却在熬夜等候命运的宣判。

7月5日深夜，深交所发布公告称，雅百特被启动强制退市机制。

7月3日还在正常交易，7月5日深夜被启动强制退市，7月6日起就复牌，股票名称从“雅百特”变为“*ST百特”。继金亚科技后，雅百特成为8天内第二家因违法被启动强制退市的上市公司。

7月6日早盘，*ST百特毫无悬念地一字跌停（涨跌幅限制为5%），对于40103户股东（一季报数据）来说，漫长的跌停模式才刚刚开启。

每日经济新闻（微信号：nbdnews）在2017年9月曾经报道过，雅百特为虚报利润，竟然虚构了一个海外工程项目，谎称拿下2.12亿元订单。由于涉嫌伪造外国政要信函，雅百特甚至惊动外交部发言人在记者会上对其点名批评。

雅百特被启动强制退市

7月3日，雅百特股票还在正常交易；

7月4日晚，雅百特发布《关于公司因涉嫌犯罪案被中国证监会移送公安机关的公告》，称公司涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪，中国证监会已于近日将该案移送公安机关；

7月5日，证监会称已依法向公安机关移送雅百特及相关人员涉嫌证券犯罪案件；

7月5日深夜，深交所宣布已正式启动对雅百特的强制退市机制，公司股票存在被暂停及终止上市的风险。

对于公司被启动强制退市机制后，公司股东是否还有交易机会，深交所做出了明确解答，股东在公司股票暂停上市阶段和终止上市阶段还有两段交易机会：

一是根据《股票上市规则》第13.2.5条，公司应当于知悉中国证监会作出行政处罚决定或者移送公安机关决定时立即向深圳证券交易所申请停牌，并在收到前述决定文件后对外公告，公司股票将于公告次一交易日继续停牌一天。自复牌之日起，本所对公司股票实行退市风险警示，公司股票价格的日涨跌幅限制为5%。因此，雅百特股票自2018年7月6日复牌，交易30个交易日。

二是根据《股票上市规则》第14.4.23条的规定，退市整理期交易期限为三十个交易日，退市整理期间，公司股票价格的日涨跌幅限制为10%。

弥天大谎惊动外交部

一家A股上市公司惊动外交部发言人，这种罕见的场景就让雅百特遇上了。

▲雅百特公司内部招牌（每经记者 吴凡 摄）

2017年9月4日，外交部发言人耿爽在例行记者会上证实，雅百特曾通过虚构海外工程项目等手段，虚增营业收入和利润，并涉嫌伪造巴基斯坦政要信函，证监会将对涉案公司作出正式处罚决定。

这个弥天大谎的细节，现在想来有些不可思议。

2015年8月，雅百特成功“借壳上市”。在当年11月雅百特交出的三季报中，公司的营收比前一年同期增加了2.33亿元，增幅为67.62%。当时，雅百特解释称，公司处于高速发展期，不断开拓市场，开发新项目，使得营收大幅增加。

在2015年报中雅百特表示，公司全资子公司山东雅百特与巴基斯坦的首都工程建设有限公司签订《木尔坦地铁公交工程建设工程施工合同》，合同总金额3250万美元（约合2.12亿元人民币）。

然而根据此后证监会的调查，以及央视对雅百特造假案的曝光，这笔实现收入超过2亿元、占年度销售总额21.8%的“新项目”，实际上是“子虚乌有”。调查人员发现，这笔收入的回款并非来自巴基斯坦方面，雅百特只是伪造了施工现场的照片，自导自演了一出将建材出口到巴基斯坦的戏码。

雅百特造假一事远不止于此。据证监会调查，经确认，2015年到2016年9月，雅百特通过虚构海外工程项目、虚构国际贸易和国内贸易等手段，累计虚增营业收入约5.8亿元，虚增利润近2.6亿元，其中2015年虚增利润占当期利润总额七成多。

▲位于上海中山国际广场的雅百特公司内部招牌（每经记者 吴凡 摄）

有意思的是，雅百特虚报海外项目最初是同行钟俊浩举报的。在钟俊浩看来，如果不是同行，很难发现雅百特在虚构项目。因为同样的材料和做工，雅百特报告的利润率却远高于同行水平。钟俊浩去巴基斯坦实地调查发现，木尔坦至今都没有规划地铁，唯一在建的大型交通项目只有Metro Bus Project（木尔坦城市快速公交项目）。

投资者可索赔

雅百特造假事件发生后，受到证监会60万元罚款的顶格处罚，部分高管收到《市场禁入决定书》。

2017年12月，雅百特董事长、部分董事等12人辞职。雅百特董事长陆永发表对公司广大投资者及全体员工的公开致歉信称：对于因此事而遭受投资损失的广大投资者，雅百特及公司管理层将积极商讨相关“赔偿”事宜，切实保障各位投资者相关法律、法规规定的合法权益。

截至一季度末，雅百特的股东户数为40103户。随着证监会罚单落地，针对雅百特进行民事起诉的前置条件已达成。

据中国证券报报道，截至目前，雅百特造假受牵连的小股东近600人，索赔总金额超过2000万元。与此同时，咨询准备加入诉讼的投资者人数还在不断攀升。

此外，中证中小投资者服务中心（简称投服中心）此前还在公开征集因雅百特财务造假虚假陈述受损的中小投资者，通过委派证券公益律师等方式，启动证券支持诉讼。

投服中心认为，他们适时提起支持诉讼，是为了督促雅百特尽快提出赔付方案，加速投资者受偿进程。此次证券支持诉讼的征集范围是，自2016年3月25日至2017年4月8日期间买入雅百特股票且未全部卖出（即在2017年4月7日仍有余额的），该部分股票余额在2017年4月8日及以后卖出或继续持有，并因此受损的投资者。

自2017年4月6日证监会对雅百特立案调查以来，雅百特的股价从17.71元跌至4.75元，跌幅高达73.2%。

责任编辑：吴金明