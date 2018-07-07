新华社二评白宫报告:别无视中国知识产权进步事实

原标题：新华社评论员：不能无视中国知识产权进步的事实——二评美国白宫贸易和制造业政策办公室报告

新华社评论员

6月19日，美国白宫贸易和制造业政策办公室发布的名为《中国的经济侵略如何威胁美国和世界的技术与知识产权》的报告，无视中国在知识产权保护事业中不断进步的客观事实，无视美国经济和世界经济从中国快速发展中受益良多的客观现实，把中国发展过程中正常存在的问题有意放大甚至妖魔化。

报告预设结论，罔顾正当监管，背离业界呼声。报告认定中国通过广泛和侵略性的监管手段实施技术强制转让，并以“外资所有权限制”、“不利的审批和许可”、“歧视性限制”等支撑这一结论。实际上，报告将市场准入、政府监管偷换成强制技术转让概念。中国按照国际惯例履行政府必要职能，从未要求任何外方转让技术。报告完全无视中国没有任何法律要求强制技术转让的事实，无视中方一再强调不要求强制技术转让的国际承诺，无视正常的商业逻辑、市场规律和契约精神，通过先入为主、预设结论的方式，给中国扣上“经济侵略”的帽子。

中国历来奉行合作共赢的对外经济交流合作原则，中国改革开放的成果全球共享。中国改革开放以来，中外企业本着资源配置优势互补，按照市场商业原则和契约精神，实现了技术、劳动力、资本等多种要素的有效配置和循环，为中美企业带来了互利共赢的成果。

中国也不断提升知识产权保护的力度。中国美国商会最新发布的《2018中国商务环境调查报告》显示，2017年，74%的美国企业计划2018年扩大在华投资，这一比例为近年来最高。受调查的美国企业几乎一致认为，近年来中国知识产权保护方面的执法力度保持稳定或有所提升。包括美国企业在内的全球企业在华取得的巨大成功，就是对美国白宫贸易和制造业政策办公室报告结论的最好回击。

报告将中国描述为“最大的假冒和盗版产品来源地”，然而，更多其他来源的证据得出的结论则正好相反。2017年4月，美国知识产权法协会前主席在《中国意外成为知识产权强国》中称，中国现在可能还不是知识产权保护和执法的全球领导者，但正朝着这个角色迅速逼近。2017年7月，美国外交官杂志官方网站刊文称，中国并非陈旧印象中的“仿冒之国”，将成为全球知识产权的领军者。美国商业软件联盟（BSA）发布的报告承认，得益于中国加大软件版权保护力度，中国是全球使用非授权软件比例降幅最大的国家。

美国赛门铁克公司报告称，世界上25%的网络攻击源自美国，33%的僵尸网络控制服务器和43%的钓鱼网站位于美国。据《纽约时报》报道，美国国家安全局曾入侵中国华为公司，不但偷取电子邮件存档，还窃取重要的知识产权产品源代码。

偏见不能代替市场准则，美国意志不能超越国际规则。以“逆向工程”为例，报告一方面说逆向工程可能是合法的，一方面又说，逆向工程因为符合中国引进、消化和吸收国外技术及“再创新”的产业政策目标，使得中国获取和掌控技术和知识产权。美方说法逻辑混乱，难以成立。

总之，白宫贸易和制造业政策办公室的这份报告，带有浓厚的主观色彩和偏见，缺乏事实依据。一段时间以来：正是基于此类“漏洞百出”的“经济侵略”报告、301调查报告等一系列文件，美方四处罗织罪名，为其对中国商品加征关税、采取投资限制措施等单边主义行动寻找借口。公道自在人心。这种选择性地无视中国知识产权进步的事实，无端指责、歪曲事实真相的做法，无法得到国际社会的认可和支持。（完）

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责任编辑：张玉