美2艘驱逐舰通过台湾海峡 专家:解放军必全程监控

原标题：美两艘驱逐舰过台海，专家：解放军必全程监控

[环球时报-环球网报道记者 郭媛丹]距离美国放风“考虑定期派军舰经过台湾海峡”刚满一月，美国两艘“伯克级”驱逐舰于7日上午通过台湾海峡。军事专家7日接受《环球时报》采访时表示，中国军队肯定对此进行了全程监控，掌握情况。

台湾媒体《自由时报》7日援引台“国防部”的消息表示，美国两艘军舰DDG-89及DDG-65上午由台湾南部海域航经台湾海峡，向东北航行。报道称，在美舰航行期间，台军全程掌握相关情况。

根据台“国防部”公布的美军军舰舷号，这二艘军舰为美国主力驱逐舰“伯克级”，具备优异的防空和反舰能力。

此前6月5日，“美国官员”匿名向媒体爆料称，美军正考虑定期派军舰经过台湾海峡，原本还考虑派遣航空母舰，但可能是怕此举引发北京强烈反弹而改变主意。

一位要求匿名的军事专家7日对《环球时报》表示，美国知道台湾海峡高度政治敏感性，而且台湾问题处于敏感时期，在中美因贸易摩擦而关系紧张之际美国本应该恪守三个联合公报原则来处理涉台问题。但美国反其道而行之，在这个时候大摇大摆，大模大样派军舰通过，刺激了台湾海峡的紧张局势。

这位专家认为，美国在事先通过媒体高调报道，故意渲染紧张局势，向台湾发出信号，不要怕，不要慌，但此举象征意义更大。针对美国军舰通过台湾海峡的情况，中国海军肯定是进行了全程监控，掌握情况。

值得提示的是，6月25日，中国海军证实实施了绕台训练。消息称，6月17日启航以来，编队先后航经台东海峡、巴士海峡、台湾海峡等海峡水道，与海军水面舰艇、航空兵、岸防等兵力在多个海区展开实战化训练。经台湾媒体报道，编队由导弹驱逐舰济南舰和导弹护卫舰黄冈舰组成，绕台航行前后持续时间长达一星期以上。报道称，解放军海军编队由彭佳屿附近经台湾东部海域南下，然后由巴士海峡向西，在台湾西南外海逗留，全程维持在台“防空识别区”范围内。这是一个月来解放军海军军舰第二次近距离绕台训练，并首次派出052C导弹驱逐舰。分析认为，此次解放军绕台行动也在警告台湾不要以为美国在背后撑腰，就上蹿下跳。

这位专家对《环球时报》表示，美国军舰通过台湾海峡不是一个孤立现象。“从贸易战，南海问题，台湾问题，有很多迹象表明美国针对中国不是一个方面，不是一个个案，是一连串的系列问题；不仅仅是军事、安全领域，美国是在经贸，外交领域同时发起针对中国的行动。”这位专家表示，这一切的背后是美国对华战略发生了变化。美国总统在其去年年底发布的国家安全战略报告中将中国视为“战略竞争对手”，在战略调整之后，在行动、操作层面发生了很多变化和战略调整。

最近一次美军军舰出现在台海是2017年7月跟踪侦察辽宁舰航母编队，在航母编队过航台湾海峡期间，美军驱逐舰也驶入台湾海峡，对中方编队进行全程跟踪。对此，国防部新闻局回应称，“我们注意到有关报道。中国军队对当面海域的情况保持着全程监控和有效处置。”

根据台湾《联合报》回顾历史称，美台“断交”后，美军根据华盛顿与北京的默契退出台湾，但偶有特殊情况美军机舰仍会接近台湾：1995年，大陆举行导弹发射以及军事演习，抗议李登辉访美，美舰“尼米兹”号航母当年12月19日通过台海；1996年3月台湾选举，解放军进行导弹发射以及军演，美军“独立”号、“尼米兹”号航母战斗群先后抵达台湾东部海域。2007年11月，“小鹰”号航母访港遭拒取消行程，返回日本横须贺港途中穿越台湾海峡，当时美军声称，是在公海正常的航行通过。

针对美国要派军舰通过台湾海峡一事，外交部和国台办今年6月均做出回应。外交部发言人华春莹在例行记者会上回答记者提问时表示，台湾问题是中美关系中最重要最敏感的核心问题。美方应切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重处理涉台问题，以免损害中美关系和台海地区和平稳定。 国台办新闻发言人马晓光表示，台湾问题事关中国主权和领土完整，是中美关系中最重要、最敏感的核心问题。美方应该切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，慎重处理涉台问题，以免损害中美关系和台海地区和平稳定。

责任编辑：张迪