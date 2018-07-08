副市长霸道弟弟: 犯罪达75起 还曾强奸未成年少女

原标题：副市长的霸道弟弟，强奸、故意伤害等75起

近日，《检察日报》报道，由公安部督办的陈才强、李良伟等30人特大涉黑案一审有果，30人涉26罪，涉案金额6亿。

陈才强因犯组织、领导黑社会性质组织罪等19个罪名，被数罪并罚，决定执行有期徒刑二十五年；李良伟等29名被告人分别被判处有期徒刑二十年至二年零四个月不等。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）了解到，陈才强系此前落马的浙江省台州原副市长陈才杰的亲弟弟。

2017年4月1日，浙江省台州市第五届人民代表大会第一次会议闭幕后，陈才杰被省纪委工作人员带走谈话，并在4月2日下午3时省监委采取留置措施前，主动如实交代了自己的犯罪事实。

陈才杰案成为浙江省监委成立以来的首例留置案，陈才杰则是改革试点工作开展后，浙江省查处的首名省管干部。

2017年11月，陈才杰因受贿罪获刑5年，并处罚金人民币30万元。

在庭审现场的陈才杰

落马前，“70后”陈才杰在当地被认为是“有很大进步空间”的年轻官员。在2015年6月到2016年4月不到一年时间里，陈才杰被两次提拔公示，第一次从台州市人民政府秘书长提名为台州市副市长；第二次从台州市副市长提拔为进台州市委常委会当常委副市长。

但第二次公示未如期通过。

因何未通过？原因与他弟弟，也就是本次一审被判25年的陈才强密切相关。

据浙江省纪委、省监委主要办案人员说：“省公安厅在查办其弟弟陈才强黑社会性质系列案件中，发现了陈才杰与其之间存在诸多可疑的经济往来，因此将案情向省纪委进行通报，调查随即启动。”

据介绍，在监所中，陈才杰反复翻看着《钢铁是怎样炼成的》，反省自己违纪违法的根源。他自称：“我没有尽到作为儿子、兄长、丈夫的责任，愧对家庭。”

没有尽到兄长的责任，也就是指的其弟弟陈才强。

“我父母只生养了我和弟弟两个孩子，从小就叫我要多带带他。私下里，我也会严肃地批评他；但场面上，出于亲情和私心，我多次出面违规帮他打招呼，严重违反了工作纪律，干扰了司法的公平公正。”陈才杰说，一次弟弟在娱乐场所打架斗殴，他虽因丢了面子而恼火，但仍拨通了相关单位的电话，表示“希望他们关心一下”；2010年初，弟弟惹出更大麻烦后，陈才杰内心十分不安和恐慌，出于不影响自己前程和保护家人的考虑，再次出面请托，希望“从轻处理”。

据浙江省纪委介绍，除没有处理好公私关系外，两人还在经济上存在密切交织——陈才杰始终将个人积蓄存放在陈才强处，用于经营并计息获利，同时借用弟弟的名义在其他企业投资入股赚取利润。因此，“亦官亦商”的陈才杰，才会屡次利用职权在企业经营、土地出让等事项上为弟弟提供帮助。

“如果我少一些私心，对他严格要求，他也不至于背着我，以我的名义在外惹事。对领导干部而言，管好自己的家人，绝不是空话，给我的教训是惨痛的。”陈才杰说。

2016年，陈才强因涉黑被抓。其父母流泪拉着陈才杰的手说：“我们老了，你弟弟的两个孩子就交给你了。”陈才杰哭着点头答应，可后来，连自己也进去了。

陈才杰（庭审现场）

那么，被副市长哥哥纵容和庇护的弟弟陈才强到底干了什么？

据指控，以陈才强为首的黑社会性质组织仅犯聚众斗殴罪、寻衅滋事罪、故意伤害罪、强奸罪等事实就有75起。

经法院审理查明，1999年至2016年4月，以陈才强为首的黑社会性质组织以暴力、威胁或其他手段，有组织地进行暴力性违法犯罪活动100余起，涉及聚众斗殴案件7起、故意伤害案件5起、寻衅滋事案件57起、非法拘禁案件5起、开设赌场7起、强奸案件3起等，致1人死亡、2人重伤、16人轻伤；帮助毁灭、伪造证据，包庇、窝藏犯罪分子，破坏司法机关正常的刑事诉讼活动，扰乱司法秩序；通过拉拢腐蚀国家工作人员，形成“保护伞”，使该组织成员多次逃避公安打击，严重破坏当地经济、社会秩序。

该组织一方面通过大量违法犯罪活动，充当娱乐场所黑保安、开设赌场、寻衅滋事等，非法控制了温岭市泽国、牧屿一带的废旧金属回收业、赌博等行业，严重扰乱了当地群众的正常生产、生活和经营秩序，进入温岭市区发展后，该组织又采取暴力讨债、强行入股、骗取贷款、骗取出口退税等手段，其势力范围拓展到房地产、酒店、化工、金融等多个领域，以获取大量非法利益，维系该组织生存和扩充组织规模，进一步确立其强势地位。

另一方面，该组织又通过拉拢腐蚀国家工作人员，为组织提供庇护。

2010年上半年的一天晚上，陈才强在某KTV喝酒时看上了包厢“服务公主”孙某（未成年），将她拉到自己办公室奸淫。

2013年4月24日，陈才强看上了一起吃夜宵的某KTV“服务公主”黄某，后将她骗至自己办公室，要求与她发生性关系，遭拒后陈才强对黄某进行殴打，并对她强行奸淫，致使黄某心灵受到严重摧残，两次自杀未果。

责任编辑：吴金明