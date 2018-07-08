多亏这家中国公司 非洲小学生能免费看世界杯了

原标题：多亏这个中国公司，非洲小学生能免费看世界杯了！

[观察者网综合报道]

赞比亚农村的小朋友，也能通过卫星电视收看今年的俄罗斯世界杯直播了！

外交部发言人陆慷在7月6日的例行记者会上介绍了非洲“万村通”工程的最新进展。

中企在非洲的世界杯推介活动

“万村通”数字卫星电视项目，是习近平主席在2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会上宣布的对非援助举措之一。项目从去年8月启动以来，正在25个非洲国家的10112个村落接入数字电视信号，为每个村落免费配备两套太阳能投影电视系统、1套数字电视机系统，并为20户家庭免费安装数字电视机顶盒。

赞比亚“万村通”项目是整个“万村通”项目的一部分。7月2日，赞比亚总统埃德加·伦古出席了在赞比亚东方省某小学举行的“万村通”项目启动仪式，500个偏远地区的村庄将由此看到外面的世界，找到经济发展的新机会。

除赞比亚外，肯尼亚“万村通”启动仪式已于6月举行，项目将使肯尼亚47个郡的800个村落的超过1.6万个家庭和2400个公共机构享受到免费的卫星电视服务。

莫桑比克“万村通”项目启动仪式已于5月在马普托马拉夸内村举行，莫桑比克的500个村落同样将成为受益者。

赞比亚孩子参加中企“电影下乡”活动

“万村通”项目的迅速推进，得益于一家中国企业的厚积薄发。

四达时代集团（Star Times），是一家总部设在北京的卫星数字电视企业，他们和观察者网此前报道过的传音手机一样，在国内可能知名度还不高，却已低调深耕撒哈拉以南非洲十几年，拥有用户超过1000万，是非洲大陆发展最快、影响最大的数字电视运营商。

撒哈拉以南非洲的中超独家代理

体育赛事，尤其是广受非洲人民喜爱的足球，一直是四达时代推广业务的王牌，本届俄罗斯世界杯也不例外。

早在2017年四月，四达时代就已经锁定了本届世界杯在撒哈拉以南除南非外所有国家的独家转播权，通过该公司的卫星电视和手机app转播全部64场比赛，不收取额外费用。

2015年，四达时代与德甲敲定5年在撒哈拉以南国家的赛事独家转播权，以及法甲和意甲的在同一地区的转播权。

2016年6月，四达时代与中超签订在撒哈拉以南国家三年独家转播协议。

2016年11月，四达集团与加纳足协签订协议，在未来十年在撒哈拉以南非洲推广加纳超级联赛，并加强在这个西非国家的基础设施建设。

著名球星恩万科沃·卡努（Nwankwo Kanu）是四达时代的非洲品牌大使。

此外，四达时代还与国际篮联签署了2017-2021年所有赛事在撒哈拉以南非洲的独家转播权，包括2019年在中国举办的国际篮联篮球世界杯。

四达时代形象代言人卡努

低调深耕非洲16年

对许多中国人来说，“万村通”项目及其主要实施方“四达时代”或许都还比较陌生，但他们已在非洲大陆具有非常大的影响力。

据四达时代官方网站介绍，集团1988年成立伊始就专注于数字电视，2002年，集团开始关注非洲广播电视市场。

2007年，四达时代传媒（卢旺达）有限公司成立，公司由此开始“走出去”，逐渐在尼日利亚、肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达、莫桑比克、几内亚、刚果（金）、南非等30多个国家注册成立公司并开展数字电视运营，发展用户近千万，成为非洲大陆发展最快、影响最大的数字电视运营商。

四达时代卫星天线和转播车

但事情并不是一开始就那么顺当。

人民网2015年8月曾报道，回忆起当年的“初生牛犊不怕虎”，四达时代副总裁郭子琪说：“当时真的就是有一股子天不怕地不怕的劲，如果之前对非洲有一个很全面的了解，可能就不敢贸然前往。进去之后碰到的一系列问题都是之前完全想不到的。”

郭子琪感叹，三千多万平方公里的非洲大陆上分布着50多个国家和地区，人口超过10亿，看似是一片广袤丰盈的市场，国与国之间却有着完全不同的法律法规、政策管控、市场情况……与国内相比，这里的一切都是陌生而多变的。从2003年确立战略目标开始，直到2007年，四达才终于在卢旺达成立了第一家驻外分公司，可万万没想到，一场“生死攸关”的考验已经近在眼前。

2008年，席卷全球的金融危机爆发，面对着严格的贷款限制，萎靡不振的市场，西方大企业纷纷撤资或降低投资额，经过了巨大的斗争和反复的权衡，四达决定不但要做下去，还要反其道而行之，提出了“抓住机遇，疯狂发展”的口号。

来自中国的金融支持，成为四达时代闯荡非洲市场的金钥匙。

四达时代总裁庞新星

《青年非洲》网站2015年8月报道，中国银行、中国进出口银行及中非发展基金对基础设施建设、节目信号传播、数字电视解码设备提供的资金支持是一把万能钥匙。四达与这些非洲国家达成协议，帮助其避开国际货币基金组织及世界银行的监管取得贷款，以换取数模转换经营权。作为担保，这些国家将用较长期限内（25至30年）收取的数字电视用户每月缴纳的收费频道收视费偿还贷款。

郭子琪至今难忘几年前自己第一次走进坦桑尼亚国家电视台时的复杂心情。当时很多非洲国家电视台只有一、二个频道，覆盖率低，节目重播率高，信号质量差是普遍现象。

如今，四达集团已为非洲建成星地结合的网络体系。建成15个地球卫星上行站，信号覆盖非洲和欧洲的全部及亚洲的部分地区；在中国、尼日利亚、坦桑尼亚等地建成5个大型数字电视播控中心；建成175座数字电视发射台；建成23座移动电视发射台。

四达时代副总裁郭子琪

四达时代进入非洲之前，看数字电视还是奢侈品。他们的初装费高达200美元，收视费便宜的每月40多美元，贵的每月上百美元。”四达时代集团副总裁郭子琪说，“我们来了以后，初装费只要10美元，包含30多个频道的基础节目包月收视费要是3美元，而十几个频道的最小的节目包，月收视费只要1美元。”

“每当看到非洲人，尤其是非洲的孩子们第一次看到电视时目光中流露出的兴奋与好奇，都让我感动。”郭子琪说。

未来几年，四达时代计划继续扩展在非数字电视业务，覆盖国别达到40个，用户规模超过3000万。

据中国环球电视网（CGTN）记者欧瑞克（Eric Olander）2017年8月报道，四达时代正引领非洲大陆从模拟电视升级到数字电视，推出了一系列全球性价比最高的有线/卫星电视套餐，价格低至每月4美元（非洲其他卫星数字电视服务的价格往往在每月数十美元）。他们以遍布广袤非洲大陆的200个品牌展示厅、5000多家分销商和3000多家便利店，把业务一线推进到更偏远的地区。

欧瑞克特别提到，与世界其他地区的标准有线电视和卫星电视不同，你在四达集团的平台上找不到CNN等意识形态先行的西方频道。

四达时代在非洲农村的门店和广告牌

“说斯瓦西里语的毛豆豆”

2012年播出的国产剧《媳妇的美好时代》曾一度风靡非洲，而让“中国媳妇”毛豆豆操着一口斯瓦西里语与婆婆“过招”的，正是四达时代集团。

四达时代的自制频道中，最受欢迎的是中国影视剧频道。

最初，频道只是想给远在非洲的华侨华人、援建工人、使馆人员等同胞提供来自故乡的节目。原汁原味的中文影视剧既无配音，也无字幕。但非洲观众却意外对屏幕中遥远又陌生的中国产生了兴趣。

四达时代旗下译制公司网站

受语言不通、西方片面宣传等种种条件所限，许多非洲人民对中国的了解还远远停留在五六十年代，但四达时代让他们从电视荧屏里看到了现在的中国是什么样，如今的中国人在过怎样的生活。

四达集团副总裁郭子琪分析：“中国文化走出去最难是两点，一是落不下，二是听不懂。没有平台，没有频道就落不下去。但是落下去，当地观众又听不懂，达不到有效传播。”四达开始尝试自行组建配音团队，除了英语法语，还选择了非洲第一、二大语种斯瓦西里语及豪萨语，一下覆盖了四分之一的非洲人口。

《奋斗》、《我的青春谁作主》、《西游记》、《射雕英雄传》……一部部中国经典影视作品的角色说着当地人熟悉的语言，走进非洲千家万户：

据《海淀报》2017年2月报道，四达时代译制配音的多语种影视剧稳居非洲收视率排行榜榜 首，坚定了四达人“办世界上最好的多语种中国影视剧频道”的信心。四达时代已在北京新建影视译制基地，同时，在非洲肯尼亚的内罗毕建设四达时代非洲总部及影视译制基地，旨在建设选片、译制、播出、版权交易的完整产业链，提高译制水平和规模，大幅降低译制成本。

目前中国总部有32个对白棚、1个混录棚和1个动效棚。在建的非洲肯尼亚内罗毕影视剧译制基地有9个对白棚、1个混录棚，能满足上万小时的译制配音。

随着中国影视剧在非洲影响力的不断扩大，寻找更多本地语配音人才成为一项重要的工作。2016年9月，四达在坦桑尼亚的三个城市同时举行了斯瓦西里语配音大赛。

据郭子琪介绍，几千人报名参赛，上至70多岁的老人，下至16岁的学生，在对其中140名受访者的问卷调查后发现，137人看过中国影视剧，喜好的剧情类型也十分广泛，总共看过73部电视剧，最终获胜的10人能够来到北京四达总部工作一年。

在行政、商务、法务、市场等其他岗位，四达时代非洲项目中90%人员也都是非洲本土员工。

录制节目中的配音演员

如今，四达时代的机顶盒里有480多个频道，包括国际知名频道，非洲本地频道，CGTN、CCTV—4、CCTV—F、CNC、长城平台等中国主流媒体频道以及四达自办的38个频道。节目涵盖新闻、综合、影视、体育、娱乐、儿童、音乐、时尚、宗教等类型，语种涉及英语、法语、葡语、汉语及非洲本地语言。

四达集团2011年创办的非洲数字电视发展论坛迄今已成功举办8届，今年的论坛上，除了尼日利亚、坦桑尼亚、几内亚等43个非洲国家外，印度、缅甸等5个亚洲国家的广播电视行政管理部门代表也前来参加。

四达时代某套餐所有频道

责任编辑：吴金明