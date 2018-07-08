原标题：国外比你想象的更危险，出境游之前你得知道这些！

这几天，泰国普吉岛翻船事件牵动人心。中国驻泰国大使馆确认，截至8日上午9时，中国公民有41人在泰国普吉岛翻船事故中遇难。截至目前，事故共造成42人死亡，仍有15人失踪。

7月6日，在泰国普吉岛差隆码头，救援人员搬运一名遇难者遗体。新华社/法新

这是泰国历史上伤亡最惨烈的一次旅游安全事故，同胞的罹难、悲剧的发生让人痛心，也为国人出境游安全问题再次敲响警钟。

泰国被评为“全球最危险旅游地”

据国家旅游局统计，2017年中国出境游市场达1.27亿人次。据中国领事服务网消息，2017年，各类旅游活动安全事故导致182名中国公民意外身亡，是中国公民海外出行最大杀手。

近些年，赴东南亚游玩已成为相当多中国游客旅行度假的首选，热度高涨的同时也导致旅游安全形势的严峻。泰国，更成为其中的“重灾区”。

就在上个月，英国恩兹利保险公司将泰国列为全球最危险旅游目的地，其理由是“2017年其旅游保险索赔中23%来自泰国，占总额近1/4”。许多国外网友吐槽，称泰国在交通安全和部分旅游景点的救助都存在很大问题。另外，疯狂的摩托车、暴力犯罪的泛滥、执法力度的薄弱使得这个国家在阳光沙滩的诱惑之外却暗藏“杀机”。

中国游客也在泰国屡屡遭遇“险情”。

2018年1月14日，中国驻泰国宋卡总领事馆证实，一艘载有27名中国游客的快艇在泰国南部甲米府皮皮岛海域起火爆炸，造成5人重伤；

2017年上半年，在曼谷辉煌区、春武里府帕塔亚市等地，先后发生37起中国游客财物被抢被盗事件，其中不少为飞车抢劫；

泰国海滩休闲项目多，浮潜、游泳等涉水安全事故也多。据泰国旅游及体育部调查，单在2017年上半年就有366名外籍游客在泰国发生溺水事件，其中死亡163人，中国游客死伤人数最多，共73人。

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不是每个国家都能“深夜撸串”

根据中国外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心的数据，仅2017年外交部和中国驻外使领馆处理的领事保护与协助案件就达7万起，涉及中方人员死亡的案件超过500起。

↑ 2017年1月，一艘载有28名中国游客的游艇在马来西亚沙巴州附近水域翻沉。中国外交部第一时间协调马来西亚海空力量展开搜救，20名中国游客最终平安获救，但事故仍造成4人遇难、4人失踪。

↑ 2017年11月底，位于印尼巴厘岛东北部的阿贡火山持续喷发，导致当地机场关闭，上万名中国游客滞留。

中国自2012年就已成为世界最大旅游客源输出国，且出国游客的人数不断增加。与此同时，国人在出境游过程中，面对境外社会安全事件、自然灾害以及突发事件等，亟待增强风险防范意识。

无论去发达国家还是不发达国家，首先都要把安全的预备课修完，并在整个旅程中时刻保持警觉，必须清醒评估每一次的行程、食物、游玩项目是否存在安全隐患。

例如，在美国，除了少数富人区，在绝大多数城市，女性绝不敢在深夜孤身外出。即便在白天，人们也不敢轻易涉足治安案件高发的街区。熟悉纽约情况的人告诫，不要一个人深夜去纽约中央公园遛弯。

除了社会治安环境，频发的恐怖袭击也是危及境外中国公民的重大安全隐患。2017年以来，英国、比利时、德国等国发生多起恐怖袭击事件。对于治安形势不佳地区，要注意事先查阅中国大使馆的安全提示、牢记领保服务电话等。

在法国、印尼、柬埔寨等国则要小心“飞车党”抢劫。除避免携带大量现金外，还要注意别露富、炫富，要妥善保管好护照等重要证件并备好复印件等，遇到紧急问题可拨打当地使馆或警察服务热线。

而在日本、泰国和越南等国，需防范“黑导游”。出入几内亚等非洲目的地的人员，要了解疫情及预防方法。。。

必须明确的是，每个国家都有独特的风景，但不是所有的国家都具备“深夜撸串”的安全感。尤其在一些恐怖袭击频发、政局动荡不稳或发生重大疫情的国家和地区，日常的稳定和法治系数都令人担忧。

海外旅行避险，这些知识你得知道！

01

了解国情

出发前应该关注旅游、外交等有关部门发布的出行提示，了解目的地天气、卫生、交通和社会治安情况，稳妥选择出行线路，不要前往风险系数高的地区。如果随团旅游，要选择信誉高，服务好的旅行社，签好合同，购买保险。

2

结伴而行

异国他乡尽量结伴出行，减少深夜外出，不要去偏僻或情况复杂的地区“探险”。尽量避免前往人员密集场所，尤其注意庆典、赛事、游行等重大活动期间的人身安全。

3

妥管财物

把现金、银行卡和贵重物品放在房间保险箱或随身携带并保管好，事先留好身份证、护照等重要证件的复印件或电子版，离开房间或晚上睡觉时关好各个房间的门窗。

外出时注意财不外露，尽量不用手提包，将挎包挎在身体靠路内的一侧，拍照时不要忘记看管好物品。要注意，一些著名景点往往是盗抢案件和诈骗案件的高发区。

4

谨慎涉水

谨慎选择自驾游，涉水活动量力而行。下水时，观察一下有没有危险水域或者禁止下水的标识、附近有没有安全员或救生员，服从工作人员指挥，不要私自下水，更不要自恃泳技好而进入禁止区域。

还有一些野外和空中项目，也存在不同程度的安全风险。

5

入乡随俗

尊重当地风俗习惯，入乡随俗，举止文明，既是自身素质的体现，也可以避免因无心之举引起误会，甚至冲突。

如果不幸遇到紧急情况，请及时与中国驻当地使领馆联系，或拨打外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：+86-10-12308或+86-10-59913991寻求帮助。12308热线24小时有人接听，会为您提供专业的领事保护服务。

希望大家都能够提高警惕，平安归来。

责任编辑：张玉