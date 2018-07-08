原标题：东南大学国内首开《国家监察法前沿问题》课程：采取双导师制

为积极探索新时代国家监察人才的培养模式，东南大学将于今年9月在国内首开《国家监察法前沿问题》课程。

该课程面向法学专业的研究生，将全面、系统地介绍国内外监察研究领域的学术成果和发展动态，重点探讨监察委员会制度改革中的重大理论与实践问题，深入研究以监察体制改革为主导的中国腐败治理的路径、方法和措施。该课程在授课模式上采取“双导师制”，校内导师负责监察前沿理论的教学环节，校外导师负责监察实务的实践环节，未来将进一步加强教材和案例库建设，并考虑向全校开设公共课程，以全面加强学生的反腐败和廉洁教育。

该课程由东南大学反腐败法治研究中心和法学院共同负责建设。东南大学反腐败法治研究中心系经江苏省教育厅批准、由东南大学组建的致力于反腐败法治研究的综合性智库，自2015年2月成立以来，先后取得多项国家级、省部级反腐研究课题，并向中央、地方领导机构提出了多项公共决策建议，获得肯定与采纳。

来源：东南大学官网

责任编辑：张玉