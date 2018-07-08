北京下周尾号轮换 周一限行3和8

原标题：下周尾号轮换 周一限行3和8

本报讯（记者安然）下周一开始，机动车车牌限行尾号将开始新一轮轮换，星期一尾号3和8限行。和本轮次周一限行4和9相比，下个轮次的周一限行车辆数量增加，特别是中小学开始放假，周一早高峰交通压力将有所缓解。

据交管部门预测，下周工作日早高峰期间，西直门北大街、西三环中路、菜户营南路、东三环南路等路段易发生拥堵；工作日晚高峰期间，学院路、北三环中路、德胜门西大街、建国门外大街等路段易发生拥堵，晚高峰时间也将有所延后。

自下周一开始，限行尾号进行轮换。星期一至星期五限行机动车车牌尾号分别为：3和8、4和9、5和0、1和6、2和7。

来源：北京晚报

责任编辑：张玉