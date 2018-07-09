这位秘书减刑7个月 上司是周永康“石油帮”之一

原标题：“石油帮”老虎的秘书获减刑，法院从严掌握

来源：长安街知事

日前，因犯受贿罪获刑11年的王升民被狱方提请减刑8个月。最终，湖北荆州中院作出裁定，从严掌握减刑幅度，将王升民的刑期减去7个月。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）获悉，王升民是四川省原副省长郭永祥的秘书，两人同在宜昌受审。2015年1月，新华社曾发文揭秘“秘书帮、石油帮、山西帮”，指出郭永祥既是周永康“秘书帮”之一，还是“石油帮”的人物。

和自己的“老领导”一样，王升民的手脚也不干净。

王升民减刑裁定书

2013年6月，时任四川文联主席的郭永祥落马，其办公室主任王升民也被带走。其实，早在郭永祥任省人大常委会副主任时，王升民就已经当了其秘书。

公开报道显示，郭永祥出生于1949年2月，他从一名石油工人开始，在石油系统内成长为副局级干部。

1998年，郭永祥任国土资源部办公厅主任。后来，他到四川任职，担任省委副秘书长、秘书长等职。2002年后，郭永祥升任四川省委常委、副省长等职。

郭永祥（中）受审

2015年10月，郭永祥因受贿4346万余元、3620万余元巨额财产来源不明，被宜昌中院一审判处有期徒刑20年。

至于王升民，一度销声匿迹。直到今年3月19日，湖北江北监狱的一则提请减刑建议书公开，他才有了踪影。原来，早在2015年2月，他就因犯受贿罪，被宜昌夷陵区法院一审判处有期徒刑十一年，并处没收100万元，追缴受贿的违法所得及孳息共计208万元，上缴国库。

王升民不服一审判决，提出上诉。经审理，宜昌中院于2015年4月作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。起先，王升民在沙洋广华监狱服刑改造，2016年8月被调入江北监狱，刑期至2024年9月23日止。

王升民出生于1970年5月，四川南充人，原户籍在成都武侯区。狱方在减刑建议书中称，其在近期确有悔改表现，因2015年10月至2018年1月获得4次表扬奖励，建议减去刑期8个月。

狱方称，王升民在民警的教育下，能认识到自己所犯罪错给受害者和社会带来的危害，积极靠拢政府，多次向民警表达悔过自新的愿望；

主动向民警汇报思想，考核期内虽偶有违纪，但经民警教育能主动改正，内务卫生经常评优；

从事一线生产、编辑、电子加工工种，服从分工，经常超额完成生产任务，并帮助他犯搞好技术上的传、帮、带；

该犯能积极参加思想、文化、职业技术教育，遵守课堂纪律，认真听讲，做好笔记，按时完成作业，考试成绩均为优秀。

今年4月27日，荆州中院在江北监狱公开审理该减刑案。5月29日，法院发布裁定书，对王升民减去有期徒刑七个月（刑期至2024年2月23日止）。

经审理查明，王升民在服刑期间，确有悔改表现，财产性判项均已执行完毕。法院认为，其符合法定减刑条件，依法可以减刑。因系受贿犯罪罪犯，应从严掌握减刑幅度，故而与狱方建议的减刑幅度相比，从严了一个月，即8个月缩短为7个月。

责任编辑：余鹏飞