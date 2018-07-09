“勾结黑恶势力”市委常委落马 10天前观看警示片

原标题：市委常委落马，10天前观看了警示片

9日上午，据河南省纪委监委消息：信阳市委常委、统战部部长方波涉嫌严重违纪违法，目前正接受河南省纪委监委纪律审查和监察调查。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，方波最近一次露面是在7月2日。当天，他参加了市委常委会扩大会议。

在他落马的10天前，也即6月29日，信阳市直统战系统召开全面从严治党廉政约谈暨“以案促改”推进会，方波出席会议并讲话。

在推进会上，方波强调，要提高政治站位，充分认清全面从严治党的重要性和必要性。保持清醒头脑，切实加强全面从严治党的政治自觉。管党治党的举措必须进一步增强，全面从严治党必须一以贯之、坚定不移。

他指出，要发扬严实作风，坚定推进全面从严治党向纵深发展。要旗帜鲜明讲政治，把党的政治建设摆在首位。压紧靠实责任，确保全面从严治党工作落到实处。

会议还组织与会人员共同观看了市财政局工作人员郝长云的案例警示教育片，签订了《党员干部严守政治纪律严明政治规矩承诺书》《公职人员不违规接受管理服务对象宴请承诺书》。

但在10天后，方波落马了。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，方波任职信阳市委常委、统战部部长之前，曾长期主政固始县，先后任县长、县委书记。而方波的前任县委书记郭永昌，在2009年落马。

方波出生于1960年7月，河南商城人。1976年参加工作后，他就在商城县任职，1996年后任信阳市（县级市）委副书记、纪委书记，信阳市浉河区委副书记、纪委书记等职。

2001年8月，方波由信阳市乡镇企业局局长、党组书记调任固始县委副书记、县长。2008年2月，他开始接替郭永昌任固始县委书记，并在5个月后进入信阳市委常委班子。2011年，方波卸任固始县委书记，转任信阳市委统战部部长，直至此次被查。

郭永昌离任固始县后，先后在河南省人大、国家信访局等单位任职。

2014年12月，中国裁判文书网公布了《郭永昌犯受贿罪刑事裁定书》，披露了郭永昌案的相关案情。

原判认定，1998年至2008年间，郭永昌在担任漯河市汇源区区长、区委书记及固始县县委书记期间，利用职务之便，非法收受林某、晁某等人财物共计人民币214.8万元及美金6万元。该犯有自首、立功情节，案发后赃款全部追缴。

2010年5月，郭永昌因犯受贿罪被判处有期徒刑七年，并处没收个人财产人民币105万元。

因在服刑期间能够认罪服法，确有悔改表现，在2012年6月、2014年9月，他先后被减去有期徒刑9个月、10个月。在2014年12月27日，郭永昌已刑满出狱。

“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，此次被查的方波还曾被多次举报。

在方波卸任固始县委书记前几个月，就有当地村民在网上发起联名信，称要依法铲除固始县“官商匪”相互勾结的黑恶势力，点到方波名字。

2013年，方波与郭永昌同时被实名举报。举报信称两人徇私舞弊低价折股、转让国有资产，恶意串通私商中标。

责任编辑：余鹏飞