泰国沉船事故涉事公司为“马甲”公司 财产被冻结

原标题：泰国普吉游船倾覆事故：2家涉事船公司为“马甲”公司 公司财产被扣押
[环球网综合报道]据泰国头条新闻7月9日消息，泰国旅游警察方面确认，已经冻结并扣押普吉翻船涉事的两家旅行社财产，收缴财务账本进行严查。
据报道，虽然两家旅游公司都依法在泰国商务贸易发展厅正确登记并注册，但幕后投资者、实际控股人为外国人，其在普吉注册的旅行社实际为“马甲”公司。此外，该旅行社被查出与2016年被查的著名零元团操盘公司“泰利集团”有关联。此案有待10日进一步审理。
另外，泰国旅游警察现已经对租用出事游艇的旅游公司负责人提起“行为过失致使他人受伤或死亡”指控，同时将联系泰国国家移民局取消其护照和签证，遣送其出境。
报道称，泰国警方还发现在甲米、普吉、攀牙府有着12家性质类似的旅行社，现这12家旅行社已经上了警方黑名单，警方已掌握其持股人为中国人的证据和线索，正在陆续依法查处中。
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