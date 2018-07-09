河南信阳统战部部长落马 因医院公立变民营被举报

原标题：信阳统战部部长今落马 一直因医院公立变民营被举报

来源：法制晚报

法制晚报·看法新闻（记者 庞岚）今日最新消息：信阳市委常委、统战部部长方波涉嫌严重违纪违法，目前正接受河南省纪委监察委纪律审查和监察调查。

记者发现，方波在任固始县一把手期间，固始县人民医院从公立变成民营，而控股方是一家物流企业。对此，有人长期举报。

四天前还在指导防汛 今日接受调查

河南省纪委监察委今天公布消息：信阳市委常委、统战部部长方波涉嫌严重违纪违法，目前正接受省纪委监察委纪律审查和监察调查。

简历显示，方波1960年7月出生，河南商城人，曾历任信阳市乡镇企业局局长、固始县县长、固始县委书记等职，2011年9月至今任信阳市委常委，统战部部长。

据《信阳日报》报道，7月5日，市委常委、统战部部长方波带领市教育局、市公安局、市水利局等有关部门负责同志，检查指导罗山县防汛工作。方波一行冒雨到罗山县石山口水库、小龙山水库大坝、溢洪道、闸门机电启闭设备等防汛工程设施和淮河正阳大桥等地实地查看，检查过程中，方波要求相关单位绷紧防汛弦，防患于未然。

主政时县医院股权卖给物流企业引发举报

在网上，多年来一直有人实名举报方波与郭永昌，举报信称两人徇私舞弊低价折股、转让国有资产，恶意串通私商中标。

郭永昌，2004年4月任信阳市委常委、固始县委书记，2008年2月至2009年先后任河南省人大常委会委员、省人大法制委员会副主任委员、国家信访局副局级信访督察专员。

2010年5月，郭永昌因犯受贿罪被判处有期徒刑七年，并处没收个人财产人民币105万元。受到两次共计19个月减刑后，郭永昌已于2014年底出狱。

根据方波的简历，他在固始县主政10年：2001年8月到2008年2月，担任固始县县长、县委副书记；2008年2月到2008年7月，担任固始县委书记；2008年7月到2011年8月，担任信阳市委常委，固始县委书记。

举报信所说“恶意串通私商中标、转让国有资产”，指的是2004年固始县医院的改制，当时，郭永昌任县委书记，方波任县长。经过改制，固始县人民医院从公立医院变为民营医院，控股方是一家物流企业。

关于固始县人民医院的股权问题，较早的报道见于2011的《华夏时报》，报道题为《华鹏飞隐瞒投资失利或涉嫌侵吞公共财产》。文中说：在接连被否N个IPO项目后，一家并不太起眼的物流公司深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司在11月4日“蹊跷”过会，在外界看来，最近能够过会的上市公司一定是经得起推敲的，而华鹏飞一桩缘起于2004年算的上失败的股权投资却浮出水面，不但亏损只字未提，华鹏飞大股东张京豫是投资医院的实际控制人一事，招股书上也未见说明。据了解，这笔投资是2004年收购河南省固始县人民医院47.93%股权而付出1600万元。

2012年8月，21世纪经济报道发表文章《十年轮回：一家县级医院的三次改制路》，此文把固始县医院的股权之变叙述得更加详细。

当时的报道称：河南省固始县人民医院有50年历史，此前经历了两次股份制改革：第一次是在2001年，当时医院资产经过评估为1827万元，全部为国有股，另外向医院员工募集1500万。

那次改制，受到了医院很多职工的欢迎，改制后医院仍是公立医院，而医院职工年收入从1.6万元增加到2.3万元，医院年业务收入也由2001年的2000多万元发展到2004年的7000多万元。

但是2004年，固始县人民医院第二次股份制改革，民营企业深圳市华鹏飞现代运输有限公司董事长张京豫以1600万入股该医院，持股47.93%。

固始县县志显示，此次改革，政府退出大部分股权，医院转为非国有性质。改制后，该医院中，国有股占5%，企业股占47.93%，内部职工股占47.07%，医院实行董事会领导下的院长负责制。

第二次改制后，该医院运营长期不如意。截至2009年底，医院资产总额2.02亿元，资产负债率30%，负债6000多万元。这种状况曾引发医院员工不断向上级反映情况，还引起了河南省政府的关注。

在建的固始县人民医院新院采用“PPP模式”

2012年那篇报道中所说的第三次改制，是指当时固始县人民医院董事会董事、副院长兼财务总监黄学诚表示：2012年下半年，固始县26家股份制医院将变回国有制的公立医院。

但是记者发现，2013—2014年度，人民网主办的中国百家“好口碑”民营医院揭晓，固始县人民医院榜上有名。这也就是说，固始县人民医院在2012年下半年并未变回公立医院。

关于固始县人民医院的运营模式，最新的报道见于7月3日的《河南日报》，报道中称，固始县人民医院新院在今年上半年奠基开工，新医院采用的是“PPP模式”，将集医疗急救、教学科研、康复保健于一体，建成投用后医疗主体功能全部由政府部门管理运营，社会资本投资方只负责附属配套经营服务设施的经营管理。

据报道，ppp模式（Public—Private—Partnership），是指政府与私人组织之间，为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务。

责任编辑：余鹏飞