河南警院原院长被判10年：涉河南“天上人间”案

原标题：河南警察学院原院长毛志斌获刑十年，曾被指涉“皇家一号”案

文/张喜斌、陈威

微信公众号“大白新闻”7月9日消息，7月9日，大白新闻从中国裁判文书网注意到：河南省警察学院原院长、党委副书记毛志斌因犯受贿罪，被判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，罚金80万元。

据了解，其曾任河南省公安厅办公室副主任、法制处处长等职。此前，有媒体曾报道称：河南公安系统多人涉“皇家一号”案，除秦玉海、刘国庆、毛志斌等3人外，还至少有另外8名警方人员因涉案“皇家一号”落马。

中国裁判文书网（截图） 本文图均为 大白新闻微信公众号 图

河南省警察学院原院长获刑十年

据了解，2016年11月22日，河南省漯河市中级人民法院作出了（2015）漯刑初字第19号刑事判决书。判决书显示：被告人毛志斌，原任河南省警察学院院长、党委副书记。因涉嫌犯受贿罪于2014年10月21日被刑事拘留，同年11月7日被逮捕。

法院认定：毛志斌身为国家工作人员，在工程承包、职务职级调动、工作安排中利用职务便利为他人谋取利益，索取和收受他人贿赂447.5369万元，红木家具一套（20.3万元），门面房一套（35.3312万元），美元1万元，港币10万元，其行为已构成受贿罪。

公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。最后，法院判决：被告人毛志斌犯受贿罪，判处有期徒刑十年，剥夺政治权利一年，罚金80万元；赃款人民币436.8368万元、美元1万元、港币10万元，赃物门面房一套（登房权字第××号）依法予以追缴，上交国库。

2016年11月22日，河南省漯河市中级人民法院作出了（2015）漯刑初字第19号刑事判决。但是，宣判后，原审被告人毛志斌不服，提出上诉。此后，河南省高级人民法院依法组成合议庭，审理了此案。

2017年3月21日，河南省高级人民法院作出（2017）豫刑终66号刑事裁定书：驳回上诉，维持原判。本裁定为终审裁定。

曾被指涉“皇家一号”夜总会案

公开资料显示：毛志斌，男，1954年11月生，河南登封人，历任河南省公安厅办公室副主任、河南省公安厅法制处处长等职。2011年7月13日，其被任命为河南警察学院院长。2014年7月28日，毛志斌涉嫌严重违纪违法，接受组织调查。

毛志斌（资料图）

据悉，毛志斌遭调查被指与此前落马（2014年4月25日）的河南省公安厅原副厅长、驻马店原市委书记刘国庆有关，并且“在调任驻马店前，刘国庆与毛志斌有诸多交集”。事实上，刘国庆落马时，中央第八巡视组还在河南，直至5月底才结束河南工作。

此前，有媒体报道称：2014年9月21日，河南省人大常委会党组书记、副主任秦玉海涉嫌严重违纪违法，接受组织调查。知情人士称，秦玉海落马发轫于“皇家一号”夜总会案的河南省公安系统集体贪腐案。

文章称，截至目前，包括秦玉海在内，河南省公安系统已有3名厅级以上官员先后落马：2014年4月25日，驻马店原市委书记刘国庆因涉嫌严重违纪违法被调查；2014年7月28日，河南警察学院原院长毛志斌因涉嫌严重违纪违法接受组织调查。

文章称，河南公安系统多人涉“皇家一号”案。2013年11月，被称为中原地区第一大会所、有河南“天上人间”之称的郑州“皇家一号”夜总会被查处，此时距秦玉海离任河南省公安厅厅长尚不到一年。

郑州“皇家一号”（资料图）

媒体报道称，河南省公安系统中，除上述3人外，至少有另外8名警方人员因涉案“皇家一号”落马，这8人不是在“皇家一号”有股份，就是向其“借款”几百万元。落马的驻马店原市委书记刘国庆也被查出在“皇家一号”里有股份。

毛志斌是典型的学院派政法干部

2014年7月28日，中纪委发布消息：河南警察学院院长毛志斌涉嫌严重违纪违法，接受组织调查。不过，媒体报道称，直到7月31日，毛志斌的名字仍然出现在河南警察学院官网现任领导栏目中，排名第二。

文章称，与大多数落马官员不同，毛志斌是典型的学院派政法干部，教育的身份，赋予了他“外观清廉”的形象，公众至今不知其被调查的真实原因。但在他领导下的河南警察学院，近几年却由于“大拆大建”，争议不断。

2014年6月12日上午，河南警察学院2014届毕业生典礼上，众多即将离校的学子，身穿量身定做的学士服，逐个接受院长毛志斌的穗礼。60岁的毛志斌，面对这些年轻的面孔，表情动容，并叫他们“常回来看看”。

46天后，毛志斌因涉嫌严重违纪违法，被河南省纪委正式宣布“接受组织调查”。“没想到他以这种方式与我们说再见。”河南警察学院刚毕业的一名学生至今仍觉得诧异。在他眼里，“毛是一个学者型的领导，很难看出与腐败有关。”

除了穗礼外，毛志斌给毕业生留下的还有毕业证书上的签名，“再签名，恐怕是在司法机关的案件上了，所以这是珍藏版。”另有几名河南警察学院的毕业生调侃道。

来源：微信公众号“大白新闻”

责任编辑：张义凌