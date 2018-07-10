中粮集团换帅：51岁中央候补委员吕军“回娘家”

原标题：中粮集团换帅，51岁中央候补委员“回娘家”

来源：长安街知事公众号

本轮央企换帅仍在继续，最新消息是：中储粮董事长吕军出任中粮集团董事长，中国交通建设集团总经理陈奋健调任中国铁道建筑公司董事长。

吕军

中粮原董事长赵双连明确退休，中铁建原董事长孟凤朝出生于1958年3月，已年满60周岁。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）注意到，吕军于去年10月当选为十九届中央候补委员。另一位近期履新的央企系统中央候补委员是杨金成，他由中船重工副总经理升任中船集团总经理。

吕军出生于1967年，河北辛集人，毕业于中国农业大学，先后获得工程学学士和硕士学位。此次履新对他来说是“回娘家”，他于1993年加入中粮集团，曾任中粮期货董事长、中粮集团总裁助理、中粮集团战略部总经理（兼）等职。

吕军任职中粮期货期间，取得了辉煌的成绩。例如，2008年上半年农产品行情暴跌，而中粮期货在不到半年的时间里平仓了结利润近5亿元，仅8月5日一天就获利2亿多元，引起市场瞩目。

同时，吕军以擅长资本运作著称，担任中粮控股副总经理、总经理期间，这家在香港上市的公司取得飞跃性的发展。

2010年，吕军就任中粮集团副总裁、党组成员。

2013年10月，中储粮领导层变更，总经理赵双连接任董事长，吕军调任总经理。中储粮是经国务院批准组建的涉及国家安全和国民经济命脉的国有大型重要骨干企业，在国家计划、财政中实行单列。当时，吕军刚满46岁。

2016年1月，中粮、中储粮高层交流，中粮董事长宁高宁转赴中化集团任职，赵双连执掌中粮。5月，吕军正式接任中储粮董事长，中央组织部主持常务工作的副部长（正部长级）陈希到场宣布这一安排。

当时，吕军的任职打破了一个惯例——过去近10年中储粮董事长皆有地方工作经历，他的前任赵双连曾任内蒙古自治区副主席，赵的前任包克辛曾任贵州省副省长。

赵双连掌舵中粮期间，以“小总部、大业务”为原则积极部署“瘦身健体”工作，放弃了金帝巧克力、五谷道场等长期亏损品牌，成绩斐然：2017年中粮集团年营业收入4825亿元，利润总额118亿元，资产总额达到5388亿元。

赵双连

如今，吕军第三度接棒赵双连，执掌中国最大的粮油食品企业。根据中粮集团“十三五”发展规划，到2020年中粮营业收入将达7500亿，总资产6000亿。如何在2年时间里实现这一KPI，需要吕军仔细谋划。

中铁建新任党委书记、董事长陈奋健出生于1962年10月，广东梅县人，1997年10月入党，1983年8月参加工作，北京大学光华管理学院，高级管理人员工商管理硕士，中山大学经济学院，经济学硕士，教授级高级工程师。

陈奋健

陈奋健曾任中港四航局局长兼党委副书记，中国交通建设集团有限公司副总经理，中国交通建设集团有限公司党委书记、董事等职，并自2016年9月起担任中国交通建设集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记，2017年当选十九大代表。

责任编辑：张申