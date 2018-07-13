四川爆燃致19人死:十分钟7次爆炸 现场腾起蘑菇云

原标题：“十分钟内听到七次爆炸声”，致19人死亡四川爆燃企业“未批先建”

7月12日18时30分左右，江安县阳春工业园区宜宾恒达科技有限公司发生爆燃。官方通报称，事故已致19人死亡、12人受伤，伤者均送往医院治疗，没有生命危险。

一名涉事企业所在园区的工作人员告诉重案组37号（微信ID：zhonganzu37），事发厂房2017年开工建设，当年下半年还在浇筑混凝土，直到今年5月份才建成投入使用，“没想到才投入使用不到两个月的时间就出这么大的事。”

今日下午，江安县政府就此事召开新闻发布会。会上，县安监局副局长程明权通报称，涉事企业建设项目设施设计专篇没有审查通过就基本建成，相关部门曾责令其停止违法建设并处罚。迄今该项目也没有取得批复。

事后，国家应急部即派工作组赶赴现场指导应急救援和事故查处工作，并表示，对此次事故进行挂牌督办，依法依规认真开展事故调查处理，严肃追究相关人员责任。

▲四川化工厂爆燃核心区 。制图/视觉中国

“十分钟内听到七次爆炸声”

据多段现场视频显示，宜宾恒达科技有限公司园内发生火灾。一较远处监控拍到画面记录了爆炸瞬间，画面中火光冲天，此时镜头发生抖动，随后空中腾起蘑菇云。

近距离可见，草地旁边一栋三层钢架建筑物旁有大火在燃烧，火势几乎与该钢架等高，并伴有浓烟。现场停有消防及救护车辆，周围还有部分群众。其中一段现场视频显示，一辆电动车侧躺在地，一名医护人员蹲在地上正在按压一名男子胸部。

现场一名目击者告诉重案组37号，自家距离发生爆燃企业约两公里。昨天下午六点左右听到声响，发现火势很大“从来没有见到那么大的火，离爆燃地两公里都能感觉这火像要喷出来一样”，然后到工厂外面看，工厂外面的马路上已经拉起警戒线，消防人员到达现场。

另一名位目击者回忆，昨日18点25分自己从事发厂房旁边经过，18点30分左右事发厂房发生爆炸。“当时我正在路上走着，距离事发厂房不到300米，爆炸声音特别大，冲击波冲击到身上感到明显的震荡，耳膜也受到很大的刺激。”

他说，事发厂房发生爆炸后就起火了，自己在第一次到爆炸声的10分钟内连续听到7次爆炸声音，不过后续爆炸声音没有第一次大。“事发厂房为全钢架结构的厂房，没有围墙，平时从外面可以看到里面的大罐子等设备，设备具体是干什么用的我也不清楚。”据目击者说，事发厂房才建好投入使用两个月，下午6点多应该正是他们公司员工换班的时间，发生爆炸后厂房附近房屋窗户玻璃全部被震碎。

重案组37号从江安县委宣传部了解到，此次爆燃发生在12日18时30分左右，持续了5个小时左右。目前搜救工作已结束，该事件已致19人死亡、12人受伤。伤者皆送往江安县人民医院治疗，没有生命危险。至于爆燃物是什么，以及事故原因，该宣传部工作人员表示，仍在调查中。

项目迄今未通过安全条件审查

天眼查上，宜宾恒达科技有限公司注册时间为2015年6月，注册资本1000万元人民币，主要经营化学原料中间体和化学制品研发、制造、销售；技术服务；设备安装及货物进出口业务。

宜宾市江安县委宣传部工作人员表示，该企业生产药品半成品，所在地为宜宾市江安县阳春工业园区，内有很多工厂，这次爆燃事件涉及到了三栋楼。当地居民透露，这家企业做化工产品，药品是一部分，爆燃的是生产药品的厂房。

一名涉事企业所在园区的工作人员告诉重案组37号，事发厂房2017年开工建设，当年下半年还在浇筑混凝土，直到今年5月份才建成投入使用，“没想到才投入使用不到两个月的时间就出这么大的事。”

▲宜宾恒达科技有限公司爆燃事故救援处置现场，消防车参与扑救。 中新社/视觉中国

今日下午，江安县政府就此次事故召开新闻发布会。

会上县安监局副局长程明权通报称，宜宾恒达科技有限公司成立于2015年6月26日，2015年江安县县政府招商引资入园项目，公司位于宜宾市江安县工业园区，占地面积约50亩。公司拟建项目为设计年产2300吨化工中间体，产品均不属于危险化学品。

该企业属于生产医药中间体的化工建设项目，由于反应过程中使用危化品，所以作为危险化学品建设项目进行审查，但设施设计专篇没有审查通过就基本建成，市县安监部门对其作出了责令停止建设并予以罚款的处罚。

2017年9月8日曾组织专家对该建设项目进行安全条件审查，12月12日出具了该项目的安全审查意见书；2018年3月15日组织专家对该项目进行了安全设施设计审查，但没有被审查通过，直至该事故发生前仍没有取得该项目的安全设施设计审查意见书。

江安县消防大队大队长姚云辉指出，涉事企业在消防安全等环节没有申报，截至目前尚未通过消防部门验收。

▲宜宾恒达科技有限公司爆燃事故救援处置现场，消防员正在进行扑救。 中新社/视觉中国

国家应急管理部派人赶赴现场 挂牌督办

今日上午，国家应急管理部发布消息称，接到事故报告后，应急管理部即派党组成员王浩水带工作组赶赴现场，指导协助地方做好伤员救治、事故调查等工作，尽快核清事故情况、查明事故原因，并妥善做好受伤人员、遇难者家属安抚等善后工作。

并指出，对此次事故进行挂牌督办，依法依规认真开展事故调查处理，严肃追究相关人员责任。同时，通报各地举一反三，深刻吸取事故教训，狠抓各项安全工作落实，进一步细化工作措施，坚决遏制各类重特大事故发生，确保安全生产形势稳定。

重案组37号梳理发现，化工企业发生爆燃事件时有发生。今年6月，安徽一家医药有限公司突发爆燃，有三名消防队员在现场处置时，被灼伤；2017年12月，山东一化工企业因天然气串入干燥系统，并与其内部空气形成爆炸性混合气体，在启动加热过程中遇点火源引发爆燃。事故造成7人死亡，4人受伤。

责任编辑：余鹏飞