原标题：中美贸易摩擦影响中国经济？ 统计局也回应了

中新经纬客户端7月16日电 16日，国家统计局新闻发言人毛盛勇指出，下半年，中美贸易摩擦对中国经济影响还需进一步观察，进口大豆价格可能会有一定的上升，居民消费价格应能延续温和上涨水平。

7月16日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，请国家统计局新闻发言人毛盛勇介绍2018年上半年国民经济运行情况，并答记者问。有记者问：因为上半年中美贸易摩擦对经济的影响还没有显现，很多分析认为下半年可能会对经济产生一定的下行压力，您怎么分析对经济和物价产生的影响？

毛盛勇回应称，“今年上半年我国经济运行的主要指标总体比较平稳，如果说中美贸易摩擦有没有影响的话，我觉得即使有，也是比较有限。”。他进一步指出，下半年，中美贸易摩擦的影响还需要进一步观察。

毛盛勇认为，总的来说，由美国单方面挑起来的中美贸易摩擦对中美两国经济都会产生影响，而且现在世界经济总体来讲是深度融合，产业链都是全球化的布局，很多相关的国家也会受到影响。所以，也会影响全球经济的复苏和世界贸易的持续增长。

中美贸易摩擦对价格有何影响？毛盛勇表示，从目前的情况来看，价格运行还是比较平稳。主要是进口大豆的价格可能会有一定的上升，会带来豆制品及相关产品价格的一些变化。第一，大豆及豆类相关品在CPI的权重比较小。第二，豆类的下游产品，主要是豆粕饲料可能会推高一点像猪肉或者鸡蛋类的价格，还有豆类会影响食用油。

毛盛勇认为，从今年上半年来看，我国猪肉和食用油的价格都还处于比较低的水平，猪肉价格同比下降12.5%，食用油的价格也是下降1%，即使价格有一点上升，对整个CPI的影响也非常有限。而且从下半年居民消费价格趋势来看，有望延续温和上涨的态势。

毛盛勇进一步表示，可以从以下几个角度来理解。

第一，货币政策还是稳健中性的，有利于价格保持总体稳定。

第二，从影响CPI的三大构成来看，比如食品价格，这些年总体来讲我国的粮食产量丰产丰收，这为食品价格的平稳运行奠定了比较好的基础。从服务价格来看，今年上半年，一部分地区完成阶段性医疗服务价格改革任务，下半年，医疗服务价格的上涨压力有所减轻。从工业消费品来看，一方面，今年PPI中上游产品的涨幅比去年同期有所回落，减轻了对下游工业消费品价格的传导压力；另一方面，工业消费品总体来说还是供过于求，价格上涨的压力不太大。

第三，中国在推进高水平的对外开放，今年还要大幅度增加进口，这也有利于扩大国内的需求。

毛盛勇表示，综合这些因素来看，今年下半年，我国居民消费价格应该还是能够延续温和上涨的水平。（中新经纬APP）

责任编辑：张迪