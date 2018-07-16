北京下暴雨回龙观积水达3米 市长陈吉宁现场督导

原标题：摄影：北京暴雨侵袭回龙观
[摄影：北京暴雨侵袭回龙观 ]7月16日凌晨，北京迎来暴雨，先后触发雷电、暴雨、地质灾害气象风险和洪水四项黄色预警，北京密云、怀柔多条山区公路发生山体塌方。16日上午，北京市气象台发布暴雨蓝色预警信号。暴雨过后，北京回龙观地铁站育知东路轻轨桥下积水严重，造成交通中断，积水最深时达3米。8辆机动车在桥下涉水熄火，蓝天救援队和北京排水集团的工作人员在现场展开救援。截至发稿时，救援人员还在进行受困人员的排查工作。下午1点左右，北京市委副书记、市长陈吉宁等来到现场查看情况。（中国青年报记者 李隽辉 | 摄影报道 来源：守候微光 ID：zqbsyb）
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