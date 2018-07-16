中国海军两艘护卫舰退役后或“远嫁”这国海军

原标题：海军连云港舰等两艘护卫舰退役后或将“远嫁”孟加拉国海军

江苏当地媒体近日的公开新闻报道证实，包括连云港舰在内的两艘解放军海军的护卫舰将退役，接受一定改装之后将于今年9、10月“远嫁”孟加拉国海军。

7月12日，江苏新华报业集团旗下“交汇点新闻”客户端刊发的一篇题为《连云港舰或“远嫁”孟加拉，“江苏籍”海军舰艇还有哪些？》的报道称，“前不久，孟加拉国海军官方账号在社交媒体上透露，今年九、十月份该国海军将接收两艘中国053H3型护卫舰，所配图片是舷号为522的连云港舰。在远赴孟加拉前，两舰将接受一定改装。”

舷号为522的连云港舰。“交汇点新闻”客户端 图

全国各省区市中，“江苏籍”舰艇数量最多。而连云港舰只是“江苏籍”舰艇中一员，是053H3型护卫舰，1999年前后入列海军，舷号为522，舰龄20年左右。

根据官方媒体的公开新闻报道，连云港舰在2017年年初时隶属东海舰队某护卫舰大队，2017年8月19日在《解放军报》的新闻报道中亮相时隶属东海舰队某基地。

责任编辑：余鹏飞