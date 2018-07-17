原标题：康复进入精准时代的呼吁：中国康复大学尽快成立

本报记者 文静 成都报道

“术前康复比术后康复更重要。”7月15日，海南医学院第二附属医院康复治疗科主任朱毅告诉21世纪经济报道记者。

近日，全国康复界专家、学者和四川省康复界医护人员齐聚成都。在四川省康复治疗师协会第二次学术大会上，该协会提出了康复服务的新目标：希望中国康复大学得以建立，康复治疗成为一级学科，康复治疗师成为法定执业者，让康复治疗帮助更多患者早日回归家庭和社会。

“5·12”汶川特大地震让四川医疗康复网络从无到有。得益于香港特区政府的大力支持，四川省在全国首开专业康复服务先河，形成了高低端搭配，医学康复、社会康复和家庭康复相结合的综合康复体系。2009年，四川省政府新闻办披露的灾后恢复重建情况通报显示，地震发生以来，该省累计救治伤病员445万人次，累计住院143367人，其中伤员91177人，初步统计因灾致残7000余人。

十年后，四川省医疗系统代表回顾灾后重建，康复功不可没。

临床思维：从经验到精准

何成奇，四川大学华西医院康复医学中心主任。汶川地震发生三天后，他便公开呼吁要重视、及时在地震伤员中开展系统的康复治疗，“吸取唐山地震之后的教训与痛苦，康复要早期介入。”

最终，汶川地震让四川省高起点建成了省级康复服务体系。高端康复机构包括川港康复中心和八一康复中心。四川省在39个地震重灾区建立了基层残疾人康复服务中心，基本实现了地震重灾区残疾人“人人享有康复服务”的目标。

十年后，何成奇在此次学术大会上说，由于康复发展太快，培训跟不上，不少区县的康复治疗师还以“估计”做治疗。他认为，治疗师的临床思维模式是康复医学的基础，至关重要。

如何从经验到精准治疗？何成奇表示，ICF理念应尽快引入中国康复界。ICF即《关于功能、残疾和健康的国际分类》，由世界卫生组织在2001年第54届世界卫生大会上正式命名并在国际上使用。它从身体功能、身体结构、活动和参与四方面来衡量人的健康。

何成奇认为，广义的残疾包括残疾和残障，每个人一生中都会有残障。健康就是指没有身体功能障碍、结构异常、活动能力受限和参与程度受限。

在ICF的四大分类和具体指标指导下，何成奇总结了康复治疗师的6步科学、正确的临床思维模式。其中包括熟悉病史和诊断、康复治疗师要采用ICF进行康复评定和康复诊断、制定近期和远期目标，实施康复治疗和建立具有风险意识的临床思维。

“随着康复新技术的应用，康复业的发展不是像早期面对重症患者靠经验就能应付，要有循证的基础和精准治疗。”他总结。

康复一体化：重视术前康复

朱毅介绍，他之所以认为术前康复比术后康复更重要，是因为没有ERAS术前康复的过程，就没有从康复-临床-康复的过程。他提出康复治疗有两个体系，服务病人的同时还要服务临床大夫，帮助其减少术后并发症，改善病人术后疼痛和肠道疾病。

朱毅所指的ERAS概念也被称为促进术后恢复综合方案（Enhanced Recovery After Surgery），最早由丹麦哥本哈根大学 Henrik Kehlet 教授于1997年提出，希望通过一系列优化外围手术期处理的措施，以减少手术病人的生理及心理的创伤应激，实现快速康复。

“ERAS是手术前、手术中全程介入的，需要整个医疗团队来做，包括外科、麻醉、护理、营养等。早康复是手术后介入的康复，主要由康复治疗师来做。”朱毅说，所以，ERAS可以让康复外科成为康复治疗师和临床全面对接的一个平台，在肿瘤外科、结核科等更多的临床学科培养专业的康复治疗师，从而实现康复一体化。

在海南医学院附二院，康复治疗科和康复医学科、骨科、神经外科、神经内科、ICU、急诊科、儿科、老年病科、胸外科等相关科室以及各地市级医院的康复科已共同合作，率先在全国实施了新的康复制度。

“在医改逐步实施按单病种付费的买单模式下，在压缩了住院天数的有效治疗期内，术前康复实质是增加了患者良好的消费体验，让患者得到最大功能的改善。”朱毅说。

责任编辑：张玉