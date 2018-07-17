新京报：国家层面首提打击“洗稿” 自媒体颤抖没

原标题：国家层面首提打击“洗稿”，某些自媒体颤抖了没？

如果专项行动能够催生出“洗稿”方面的官方整治个案，则会推动法律在“洗稿”方面的界定。

文|社论

据报道，国家版权局、国家网信办、工信部、公安部联合启动“剑网2018”专项行动，旨在打击网络侵权盗版。此次专项行动自7月上旬开始，持续4个多月。尤其引人关注的是，专项行动首提整治自媒体“洗稿”行为。

在通气会上，几部门表示，将重点打击未经许可转载新闻作品的侵权行为和未经许可摘编整合、歪曲篡改新闻作品的侵权行为，坚决整治自媒体通过“洗稿”方式抄袭剽窃、篡改删减原创作品的侵权行为，着力规范搜索引擎、浏览器、应用商店、微博、微信等涉及的网络转载行为。

这无疑是有的放矢：一段时间以来，网络上隔三差五就会曝出抄袭、“洗稿”等现象，许多所谓的大号也经常涉入其中。遗憾的是，虽然备受争议，但这颗毒瘤似乎难以剜除——即便有些人或机构在法律上已被明确认定为抄袭事实成立，微薄代价也不妨碍他们继续活跃在各大创作平台之上，通过“粉丝经济”收割。到头来，有些所谓的创作者因剽窃、“洗稿”而备受诟病、屡遭举报，却依然“活得很好”。

此前有媒体报道，有自媒体机构已经形成了较为成熟的“洗稿”产业链、“爆款”制造团队。有第三方平台发布的数据也显示，内容侵权现象已经相当泛滥，甚至有一半以上的原创作者都曾经遭遇过抄袭、剽窃、“洗稿”。

抄袭、洗稿猖獗，背靠着法律维权成本高、侵权成本低的现实。这对那些坚守版权底线的原创作者和机构难言公平，也形成了逆淘汰效应：这助长了“流量为王”不顾基本底线的创作环境，也恶化了公共空间的信息环境。

此次“剑网2018”专项行动，对准当前创作环境下的版权保护，无疑是正本清源之举，也呼应了很多人的期待。在自媒体盛行、平台林立的背景下，这也来得颇为及时。

对许多坚守原创的创作者来说，他们也期望，四个月的专项整治行动能发挥出更加持久的效应，在增强公众版权意识的同时，也能在法律上进一步推动版权保护，包括降低维权成本，增加侵权成本，尤其是通过官方性质的整治个案，进一步在法律上界定清楚像“洗稿”这样的侵权行为。

按照现行著作权等相关法律，版权不保护思想和创意，而是保护思想的表达方式。但广受诟病的“洗稿”行为，钻的就是这个漏洞，以避开法律上的抄袭指控。正因如此，许多维权者在面对“洗稿”侵权时，选择主动放弃法律渠道维权，而通过自己曝光或对骂的方式“惩戒”侵权者。事实证明，这样的无奈之举很难奏效，甚至还会引发一些于己于人都不利的负面影响。

可以想象，如果专项行动能够催生出“洗稿”方面的官方整治个案，则会推动法律在“洗稿”方面的界定，最终让法律发挥出“定纷止争”的作用。

真正的内容繁荣，只能来自原创，真正的抄袭、“洗稿”不可能产生好作品。期望专项行动可以起到示范效应，并进一步转化成法律成果，推动网络时代的版权保护，让维权更易，让侵权更难。

责任编辑：张玉