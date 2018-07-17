北京暴雨已转移群众1825人 共关闭景区121家(图)

原标题：北京暴雨不停 局地红色预警

7月16日，昌平区回龙观育知东路轻轨桥下，抢险救援人员正在排水。A06-A07版摄影/新京报记者 王贵彬 彭子洋

房山、门头沟、怀柔、密云等可能发生滑坡、泥石流；转移群众1825人，关闭景区121家

15日夜间起，北京市昌平、密云、房山、海淀等多地出现大到暴雨。

北京市气象台昨晚升级发布暴雨黄色预警信号，预计降雨持续到18日早晨，大部分地区雨量可达40到60毫米，局地将超过100毫米，即大暴雨量级。

降雨对周一早高峰造成影响。记者从北京市交通委获悉，昨日北京早高峰期间的交通指数达8.1，属于严重拥堵级别。

截至目前，北京市共转移群众1825人，共关闭景区121家，无人员伤亡报告。据初步统计，共有密云、怀柔、房山等8区10个乡镇59个村不同程度受灾。直接受灾人口863人，漏雨平房86间、楼房58栋。道路积水31处，其中，临时断路17处，均已排除完成；道路塌方11处，正在处理中。

市防汛办提示，山区和山前地带的土壤含水率已趋于饱和，后续降雨容易引发中小河流洪水、山洪及泥石流、滑坡、崩塌等地质灾害，特别是预报降雨量大的区域有可能和16日密云、怀柔等地出现的特大暴雨区域重合，这些地区的山洪、地质灾害风险会更大，要特别引起各级防汛部门和广大市民的关注和防范。

7月16日，密云琉辛路某段，救援人员将被困游客转移出危险地带。

密云白河迎20年来最大洪水

15日夜间开始，北京地区出现大雨，并伴有雷电。密云、怀柔、房山、门头沟、丰台、昌平等区局地暴雨，房山、怀柔和密云局地大暴雨，个别点达到特大暴雨。

降水量（毫米）显示，15日20时至16日21时全市平均62.4，城区平均67.5，东北83.5，西南63.8，西北42.8，东南34.1。降雨量超过50毫米的监测站224个（北京共453个），其中67站降雨量超过100，7个站超过200，1个站超过300。昨日19到20时最大小时雨强平谷红石门12.6。气象站最大密云西白莲峪325.5。

市气象台昨日凌晨开始发布暴雨黄色和雷电黄色等预警。区级气象部门升级发布预警，其中密云区发布暴雨红色预警，房山发布暴雨橙色预警。

市水文总站昨日5时39分发布洪水黄色预警，预计当天7时至8时，潮白河流域张家坟断面将出现1400m3/s洪水，是密云白河1998年以来最大洪水，也是今年北京首个洪水预警信号。截至16时，张家坟流量降至66立方米每秒，市水文总站于17时解除预警。

市规划国土委和市气象局昨日9时联合升级发布地质灾害气象风险橙色预警。未来24小时，房山、门头沟、怀柔、密云等山区发生泥石流、崩塌、滑坡等地质灾害的风险高，请注意防范。

今明局地降雨超100毫米

市气象台昨日19时40分升级发布暴雨黄色预警信号，预计降雨将持续到18日早晨，大部分地区雨量可达40-60毫米，局地将超过100毫米（即大暴雨量级）。可能出现强降水诱发的中小河流洪水、山洪、地质灾害等次生灾害，低洼地区可能出现积水。

北京市气象局介绍，近期北京一直处于副高外围的西南暖湿气流影响中，水汽和能量条件好，易发生短时强降水和局地暴雨天气。

据目前气象资料分析，预计至18日白天，北京地区仍有局地短时强降水，其中17日白天到夜间降雨较明显，预计大部分地区日雨量可达大雨，局地大暴雨，最大小时雨强50毫米左右。

预计从19日开始，北京地区将以多云天气为主，气温开始上升，周末最高气温将达35℃左右。

昨日，密云琉辛路某段，暴雨导致山体垮塌。

回龙观

民警站水中帮群众判断水深

交管部门介绍，昨日早高峰开始，昌平回龙观地区多路口、路段出现不同程度积水，对交通造成严重影响的是育知东路轻轨桥下。

12时许，上述桥下仍有大量积水，路边几辆汽车及共享单车被淹。北京排水集团抢险大队工作人员，正对积水进行应急抽排作业，交警也在现场疏导交通，提示过往车辆绕行。

昌平交通支队沙河大队大队长闫宝利介绍，大雨造成南北向断路，“我们从路段两端进行封路，并向东西两侧道路分流车辆，同时，部分水深不明的路线有民警站在水中对过往车辆示警，帮群众判断水深。”

参与搜救的蓝天救援队介绍，经排查，共有7辆车被困，其中6辆为“违停车辆”。没有人员被困，积水最深处达3米。

随着救援的进行，积水水位下降，数辆机动车被拖出或开走。昨日下午3时20分许，水患得到有效控制，辅路基本恢复通行。下午4时左右，育知东路积水已排完，主路恢复通行。

7月16日，海淀区上地十街东口，抢险人员将被淹车辆推到安全地带。

密云

19名被困游客安全转移

昨日凌晨，密云四合堂地区突降暴雨，琉辛路k24+500路段拱涵冲毁，约70米路段损坏，附近黄土梁村内道路被淹没。

村民介绍，暴雨后山体垮塌，村子里的道路被泥水淹没。密云石城镇副镇长刘玉民提到，19位游客被困，第一批先救出5人。

游客回忆，上周六她们一行8人从市区来黑龙潭风景区游玩，住在村里一家农家乐，本打算周一早上往回走，没想到遇上大雨。

游客张阿姨说，村子建在山谷中，旁边有条河，雨水把山体冲垮后，大量泥水和石块沿着山坡往下流，河水暴涨，村里的路全被淹没，积水最深时到胸前位置，路边公路也垮塌三处。

昨日18时许，救援人员介绍，第二拨14名游客也已救出，“11个大人3个小孩，大家都没有受伤，现场提供食物，并安排车辆将游客送往车站。”

市交通委路政局密云公路分局副局长齐庆明称，已组织抢险队伍对该路段抢修，预计修复工期为5天。

怀柔

女子遇山洪抱紧大树求救

16日凌晨5时许，怀柔区河水上涨，琉璃庙镇双文铺一辆私家车因遭遇山洪熄火，一名女性被困，紧抱大树等待救援。

怀柔消防汤河口中队救援人员介绍，暴雨致河水上涨，出现山洪，导致其车辆熄火，被困女子起初想自行上岸，由于水流湍急，其无法行走，只有紧抱大树等待救援。

5时35分，中队携带好救援装备赶往现场，组织会游泳的官兵穿上救生衣，并系好安全绳，进入水中进行救援，约40分钟后，女子获救，生命体征正常。

因雨天路滑，石景山老山西街一辆摩托三轮车侧翻，一名腿部残疾男子被困。高能所中队指挥员使用工具打开车门将其救出，并对摩托车进行防泄漏处理。

此外，因地势低洼，昌平回龙观镇东半壁店村道路积水严重，水最深处约1.2米，13名群众被困。昌平消防支队回龙观中队赶到现场救援，给被困群众穿上救生衣，在前面带路确保安全，同时搀扶村民脱困。

西二旗

积水过膝，交警雨中推车

“两名交警站在没到大腿的积水中，将长木棍立在丢失井盖的位置，提示过往车辆和行人注意。”昨日，上述视频“刷爆”朋友圈。

其中一名交警是海淀交通支队清河大队的黄志国，这名50岁的“老交警”从警已30年。

该大队政委赵洪涛介绍，西二旗地区积水严重，最高水深60厘米。早上7时起，全部警力就已到位，对所有积水路段和低洼桥区进行看管。

黄志国赶赴现场时，上地七街与上地东路交叉口，积水已漫过大腿根，水里还泡着三辆机动车。他与其他救援人员协力，将被困车辆推到安全地带。

9时许，该交叉口一处井盖被冲走，一辆途经的小汽车左前轮陷了进去，黄志国立即找来一根木桩和一辆共享单车，提醒过往车辆注意避让，并与同事合力用拖绳将被困车辆“解救”。

11时许，积水基本退去。据了解，该大队共帮助清拖车辆35辆，捡拾车牌照2副，救助群众35人。

■ 释疑

什么原因导致本轮大雨？

北京市气象局解释，主要因为副热带高压外侧西南暖湿气流提供充沛的水汽条件。近期北京一直处于副热带高压西北侧的西南气流影响，在15日夜间，西南暖湿气流明显加强，对于北京降水的发生提供了充沛的水汽条件。

其次，超低空急流和地形的共同作用，导致暴雨落区主要出现在西部和北部山前一带。

15日23时以后，边界层的西南气流明显加强为超低空急流。在超低空西南急流和地形的共同作用下，西部和北部山前一带的动力和水汽条件更有利于出现强降水，房山的东南部山前和密云的南部山前一带出现暴雨和大暴雨。

另外，强对流导致降水效率高、短时雨强大。近期北京本地一直处于高温高湿的对流不稳定环境中，这种环境条件极易导致出现以短时强降水为主的强对流天气。这类天气的特征就是降水效率高、短时雨强大。以最大降水站密云的西白莲峪为例，4个小时降雨量达到288.7毫米。

■ 影响

●机场 首都机场取消航班494架次

记者从华北空管局获悉，受北京及华北区域大范围雷雨天气影响，首都机场昨日启动大面积航班延误红色预警。截至19时，首都机场已执行868架次，取消494架次（出港282架次，进港212架次），备降外站24架次。

华北空管局提示，受雷雨天气影响，首都机场航班计划变动较大。旅客可以通过多种渠道了解航班信息，合理安排出行。

●公路 16段山区公路塌方正抢修

记者从市交通委路政局获悉，截至昨日16时，本次暴雨共造成北京公路突发事件29起，其中公路塌方16起、公路积水10起、公路水毁3起。公路塌方较为严重的是怀柔区G111京加路、密云区琉辛路，目前已抢通公路塌方5起、公路积水6起，其余18处正在抢险进行中。

为应对本次暴雨，确保北京公路通行安全，北京市交通委路政局立即启动防汛预案，共备勤防汛抢险人员3054人、机械573台（套）。截至昨日16时，累计出动抢险人员806人次、机械239台套，山区公路地质灾害隐患巡查人员182人次、车辆75车次。

●公交 4000余公交员工值守积水点

记者从北京公交集团了解到，截至昨日11时30分，共有20条线路采取调度措施，其中采取甩站措施11条，采取等停措施3条、采取区间措施6条。

为确保公交线路的行车安全及运营秩序，公交集团启动防汛应急保障措施。同时，北京855条常规公交线路的4000余名工作人员，将全天候布控在线路途经的积水点周边，指挥疏导公交车辆。

●电力 已恢复3800余户居民供电

密云、怀柔个别地区暴雨引发洪水，导致部分10千伏电力设施受损。截至19时30分，已有3800余户恢复供电，还剩230余用户用电无法恢复。

记者了解到，国网北京电力启动暴雨预警Ⅲ级应急响应，约1100人抢修队开展供电抢修。相关负责人介绍，在怀柔琉璃庙后山铺村和柏查子村，工作人员拉停相关地区供电，确保群众生命安全。此外，因道路不通，抢修车辆无法进入，大部分住户已经由政府组织撤离。

责任编辑：张玉