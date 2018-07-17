上海激励担当作为：让干部等不起慢不得坐不住

原标题：让干部等不起慢不得坐不住

本报上海7月16日电 （记者曹玲娟）日前，上海市委办公厅印发《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的实施意见》，对完善干部考核评价机制，建立激励机制和容错纠错机制，激励广大干部坚持改革开放、勇于创新发展、敢于担当作为提出明确要求。

《意见》强调，要提高政治站位，激发干部内生动力。明确要求各级领导班子特别是主要领导，要一级带着一级干，一级做给一级看，以上率下形成“头雁效应”。要立足上海作为党的诞生地的特殊地位、身处改革开放最前沿的最大优势，强化“等不起”的紧迫感、“慢不得”的危机感、“坐不住”的责任感，让改革开放、创新发展、担当作为蔚然成风。

要树立鲜明导向，加大优秀干部培养选拔使用力度。明确要着力选用敢担当、善突破、能成事的干部。特别优秀的，可依据有关规定破格提拔使用；任职资格条件尚不具备的，可以试行职务与职级适当分离，先任职，条件成熟后再晋级。要着力增强干部适应新时代发展要求的本领能力，提高专业思维和专业素养。

要加强全方位激励，增强干部荣誉感归属感获得感。明确要发挥考核评价“指挥棒”作用，构建完整制度体系，体现精准化、差异化要求；强化结果分析运用，将评选表彰和干部培养选拔挂钩，对实绩突出的及时提拔使用，对其中的重大典型打破常规大胆提拔使用。满怀热情关心关爱干部，开展经常性谈心谈话、重视干部身心健康、给予更多理解支持。

要建立健全容错纠错机制，解除干部后顾之忧。明确容错条件情形和实施程序。合理运用容错结果，对经容错认定予以免责的干部，坚持客观评价、公正合理对待。坚持有错必纠、有过必改，加强对相关干部的跟踪了解和后续管理。

要从严监督问责，形成倒逼机制。明确要坚持预防在先、教育在先、警示在先，通过经常性的咬耳扯袖、红脸出汗，防止小毛病酿成大错误；坚持优者上、庸者下、劣者汰，强化对不担当不作为的问责追责，持续释放失责必问、问责必严的强烈信号。

此外，《意见》注重强化制度供给，强调要定期对政策举措落实情况进行分析评估、督促检查，及时加以完善。

责任编辑：刘德宾 SN222