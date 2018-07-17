原标题：上半年全国新登记机动车1636万辆
本报北京7月16日电 （记者张洋）记者从公安部获悉：上半年，全国机动车消费水平继续保持高位，驾驶人数量仍呈高速增长态势。
截至6月底，全国机动车保有量达3.19亿辆，2018年上半年新注册登记机动车达1636万辆，高于去年同期1594万辆的登记量，其中汽车保有量达2.29亿辆，2018年上半年新注册登记汽车达1381万辆。
新能源汽车保有量达199万辆，其中纯电动汽车162万辆，占新能源汽车总量的81.4%，新能源货车24万辆，占新能源汽车总量的12.1%。全国全面启用新能源汽车专用号牌。
全国有58个城市的汽车保有量超过百万辆，较去年同期增加9个城市，其中26个城市超200万辆，北京、成都、重庆、上海、苏州、深圳、郑州等7个城市超300万辆。
截至6月底，全国载货汽车保有量达2470万辆，与去年底相比，增加128万辆，增长5.5%。2018年上半年新注册登记载货汽车达172万辆，明显高于去年同期156万辆的登记量，为历史最高水平。
随着机动车保有量快速增长，机动车驾驶人数量也呈现同步增长趋势。2018年上半年全国新领证驾驶人数量达1325万人。截至6月底，全国机动车驾驶人数量已达3.96亿人，其中，男性驾驶人占70.7%，女性驾驶人占29.3%。
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