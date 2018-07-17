中国驻塞内加尔大使：中塞关系快速发展

原标题：跨越千山万水的真挚情谊（大使随笔）

习近平主席提出的真实亲诚对非政策理念和正确义利观，也是发展中塞关系的重要遵循。在两国共同努力下，中塞全面战略合作伙伴关系不断取得新的发展

塞内加尔，这个地处非洲最西端的国家，有另外一个很好听的名字——“特兰加”（TERANGA，意为好客）。这个国家的足球队闯入了本届世界杯，并首战获胜。

来塞内加尔工作已经两年多时间，我印象最深的是这里对多元文化的包容。我们可以在格雷岛上找到久远的回忆，也能在达喀尔海滨大道上感受到现代化的气息。

应马基·萨勒总统邀请，习近平主席即将对塞内加尔进行国事访问。这一消息一经宣布，便成为塞内加尔各大媒体的头条新闻。

塞内加尔在非洲大陆以其活跃的外交著称，为促进非洲国家发展不懈努力。一个人口1500多万，面积不足20万平方公里的国家，要想在外交舞台上高人一筹必须要有十足的底气。塞内加尔国家体制完备，长期保持政治稳定，去年的经济增长率达到7.2%。萨勒总统提出“振兴塞内加尔计划”，目标是到2035年把塞打造成新兴市场国家。在萨勒总统看来，中国人说到做到，雷厉风行，塞内加尔要加强同中国的合作。塞方赞赏中国提出“一带一路”倡议，认为该倡议能为世界各国发展带来机遇，愿积极参与“一带一路”建设。

中国和塞内加尔虽然远隔千山万水，但这些年来两国各层次交往日益频繁，彼此信任与日俱增，许多大型合作项目给当地民众带来了实实在在的好处，把两国人民的心拉得更近了。习近平主席和萨勒总统在双边和多边场合多次会晤，共同决定将两国关系提升为全面战略合作伙伴关系。在两国元首的共同关心和推动下，中塞关系快速发展，务实合作成果丰硕。

习近平主席提出的真实亲诚对非政策理念和正确义利观，也是发展中塞关系的重要遵循。中国援建的塞内加尔国家大剧院、黑人文明博物馆、儿童医院、孔子学院、国家竞技摔跤场，使达喀尔这座优雅舒适的城市更加靓丽。中方提供贷款实施的乡村打井、高速公路、桥梁、信息工程等项目为塞内加尔经济振兴提供了有力支撑。达喀尔各高校学习中文热情高涨，孔子学院汉语教师供不应求。驻塞的中资公司为回馈当地社会，在达喀尔海滨大道旁修建了绵延两公里长的体育健身公园，每天吸引来成百上千的年轻人。他们朝气蓬勃，只争朝夕。在两国共同努力下，中塞全面战略合作伙伴关系不断取得新的发展。

相信在习近平主席访塞成果和中非合作论坛北京峰会精神的引领下，中塞两国合作将提质升级，开拓创新，在更多领域、更多层次实现更高水平的互利共赢，为构建更加紧密的中非命运共同体、人类命运共同体作出更多贡献。

（作者为中国驻塞内加尔大使张迅）

责任编辑：刘德宾 SN222