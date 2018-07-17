人民日报：推动科研诚信管理专业化常态化

原标题：推动科研诚信管理专业化常态化

——专家解读“加强科研诚信建设”之一

本报记者 谷业凯

日前，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步加强科研诚信建设的若干意见》（以下简称《意见》），就完善科研诚信管理工作机制和责任体系、加强科研活动全流程诚信管理等提出了明确要求。

中国科学院科技战略咨询研究院研究员李真真认为，科研诚信是科技创新的基石，是实施创新驱动发展战略、实现世界科技强国目标的重要基础。离开了科研诚信，创新就会受到质疑。《意见》把科研诚信建设提到战略高度上来，对于建设世界科技强国意义重大。

明确主体责任，管控科研活动“灰色地带”

《意见》提出，要完善科研诚信管理工作机制和责任体系。从事科研活动及参与科技管理服务的各类机构要切实履行科研诚信建设的主体责任，从事科研活动和参与科技管理服务的各类人员要坚守底线、严格自律。学会、协会、研究会等社会团体要发挥自律自净功能。

李真真表示，当前，科研机构和专业学会主体责任的弱化和主导作用的缺失已经成为科研诚信规范管理的主要障碍，进而会导致专业化管理缺位，也难以对科研领域的新动向做出快速反应。此次出台的《意见》，明确了科研诚信建设的主体责任，提出要完善科研诚信管理工作机制，向专业化管理迈出了重要一步。

“更为重要的是，要使《意见》落地，相关机构或组织还要切实担负起科研诚信的主体责任，进一步充实专业化力量，强化工作保障，认真履行科研诚信建设的职责。”李真真说。

《意见》强调，加强科研活动全流程诚信管理。将科研诚信建设要求落实到项目指南、立项评审、过程管理、结题验收和监督评估等科技计划管理全过程。着力深化科研评价制度改革，建立以科技创新质量、贡献、绩效为导向的分类评价制度。

“科研活动的每个环节都可能会有不端行为的出现。”在李真真看来，将科研诚信管理贯穿于科研活动的始终，不留死角，不仅惩戒踩“红线”者，而且对处于“灰色地带”者也形成威慑。“这样既能够保证科研成果的可靠性，也有利于保证‘人才真的是人才’。”李真真说。

“《意见》提出推进项目评审、人才评价、机构评估改革，非常具有针对性。”李真真认为，单一量化的评价导向在一定程度上导致了科研活动的本末倒置，一些科研人员追求更多更快发表论文，不惜“铤而走险”，加剧了学术不端行为。《意见》提出改革科研评价制度，将成为加强科研诚信建设的关键举措。

完善前端治理和后端处理制度，让科研诚信教育常态化

《意见》提出，进一步推进科研诚信制度化建设。完善科研诚信管理制度，完善违背科研诚信要求行为的调查处理规则，建立健全学术期刊管理和预警制度。

李真真认为，制度作为一套规则，通过法律、法规、政策、指令、道德规范等，激励或约束人的行为。我国科研诚信制度化建设，也要从体制机制、治理结构和价值认同出发，系统地加以考虑，提供一整套的规则。

“科研诚信制度化建设包括预防、惩治、管理、保障等方面，是一个系统工程。其中，后端处理和前端治理同等重要。”李真真说，《意见》强调，完善违背科研诚信要求行为的调查处理规则，有利于后端处理机制的公开化、透明化、程序化。与此同时，完善科研诚信管理制度、建立健全学术期刊管理和预警制度等，则体现出前端治理方面的制度创新。

《意见》强调，切实加强科研诚信教育和宣传。将科研诚信工作纳入日常管理，加强对科研人员、教师、青年学生等的科研诚信教育，在入学入职、职称晋升、参与科技计划项目等重要节点必须开展科研诚信教育。

“近年来，科研诚信规范教育日益受到我国政府和学界的重视，但仍然存在制度化的教育缺位和不到位的问题。”李真真认为，科研诚信是一整套的知识体系，诚信教育不应该是一次性的，而应该是常态化的；不应该仅针对青年学生，也应包括资深的科研人员。

李真真指出，目前一些科研人员对科研道德和学术规范不甚了解，或者没有系统地学习过科研道德和学术规范的知识。《意见》提出，将科研诚信工作纳入日常管理。加强经常性的科研诚信教育，有利于科研人员更为深入地了解诚信规范、理解这些规范的内涵，从而将科研诚信教育与科学实践活动更好地结合起来。

严肃责任追究，促进形成良好的科研环境

《意见》提出，要严肃查处严重违背科研诚信要求的行为。建立跨部门联合调查机制，组织开展对科研诚信重大案件联合调查，坚持零容忍，保持对严重违背科研诚信要求行为严厉打击的高压态势，严肃责任追究。

李真真指出，《意见》明确对严重违背科研诚信要求行为实行终身追究，对严重违背科研诚信要求的责任者，实行“一票否决”，体现了严厉打击科研不端行为的高压态势。同时，针对近年来多次曝光的从事学术论文买卖、代写代投以及伪造、虚构、篡改研究数据等违法违规活动的中介服务机构，要求市场监督管理、公安等部门应主动开展调查，严肃惩处。

《意见》要求，加快推进科研诚信信息化建设。建立完善科研诚信信息系统，对科研人员、相关机构、组织等的科研诚信状况进行记录。加强科研诚信信息共享应用，逐步推动科研诚信信息系统与全国信用信息共享平台、地方科研诚信信息系统互联互通，分阶段分权限实现信息共享，为实现跨部门跨地区联合惩戒提供支撑。

李真真说，加强科研诚信信息共享、规范科研诚信信息管理，将有利于对科研活动的全流程诚信管理，也将为科研诚信制度化建设提供坚实的保障。

李真真认为，科研诚信建设离不开良好的科研环境，既包括政策环境，也包括文化环境，两者间是互动的关系。她认为，此次印发的《意见》回应了科技界的需求和呼声，将对良好科研环境的形成起到巨大的促进作用。

责任编辑：刘德宾 SN222