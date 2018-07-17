岛内忧美退出“第一岛链” 专家：别对美一厢情愿

原标题：岛内忧美军退出“第一岛链” 专家提醒台当局：不应对美一厢情愿

[环球时报驻台北特约记者 崔明轩]美国暂停与韩国军演，在岛内一些舆论看来意味美军未来会退出“第一岛链”，台湾战略地位将淡化，美国“协防台湾”的决心也将随之逐渐动摇。这些都不免让台湾感到焦虑，有专家提醒台当局应看清形势，不应该对美国一厢情愿。

据台湾《中国时报》16日报道，前“中科院院长”龚家政在一场“两岸新关系恳谈会”上表达了上述忧虑。他称，美国与韩国军演无限期暂停，意味着特朗普从韩国撤兵的企图，也代表美军从“第一岛链”撤至“第二岛链”埋下的伏笔，“随着美国印太司令部成立，台湾应重新思考未来在区域战略上的定位”。另外大陆领导人曾表示，太平洋够大，容得下中美两国，“美退出第一岛链，就是对大陆一种善意，免得双方你挤我，我挤你，搞到擦枪走火”。

针对美国两艘军舰日前绕台，海军中将退役的龚家政称，此举没有实质意义，是台湾而非美国主动公布，美国国会通过法案让美舰停泊台湾港口等，美军并没有做，不过又面对国会议员的压力，因此派两艘军舰绕台，“做个动作，以回应美国国会，台湾不必沾沾自喜，美国若真强势，这两年中共机舰频频绕台，但美国鲜少派机舰到台海附近”。他认为，大陆军力已大幅成长，台湾不能再把22年前美派航母到台海护台当做是个安全保证。大陆下一步行动取决于两个要素：一是如果台执政当局出现更往“台独”倾斜的言行，政治解决无效、和平统一无望，严重践踏大陆所划的红线时；二是美国执行“台湾旅行法”及“国防授权法”，严重违背一中政策。

另据《旺报》16日报道，龚家政同时批评蔡英文当局抛出的“滨海决胜、滩岸歼敌”是一个传统僵化的战略思维，完全背离了当前两岸军力消长的现实。他称，以大陆目前的军事行动能力，未来台海战争将采取对台战力瘫痪性摧毁；在人道立场上，尽量不伤害百姓及基础建设，没有跨海，只有越海。熟悉国防科技的龚家政认为，台湾将面对一个“看不到敌人的战场”，大陆可自海上、空中与地面对台发动六波攻击：第一波攻击是“反幅射无人机”；第二波攻击是无人攻击机、侦察机和电侦机；第三波攻击是巡航导弹：第四波是“卫士”2B、2C、2D远程火箭弹；第五波S—400防空导弹；第六波攻击是“东风”战术导弹。龚家政认为，大陆如在台海发动一场局部有限非核战争，美国将无从插手，台湾军队也难有招架余地，因此“台湾应审时度势，国防建军以防御为首务，不应好高骛远，做无谓浪费国防预算及徒劳无益的建军规划”。

近年来，台湾岛内不时出现美国可能退出“第一岛链”的猜测。据香港中评社报道，“中华黄埔四海同心会”会长李贵发此前在接受采访时称，美国在日本部署拥有导弹防御能力的宙斯盾舰，是出于政治目的，为了让日本安心，“从目前看起来，美国将来放弃第一岛链是必然的”。他称，美军军力部署先前有退出“第一岛链”的迹象，现在似乎又回到“第一岛链”加强部署，“其实这是两回事”；就算美军退出“第二岛链”，但平常时间还是可以在“第一岛链”范围内增加一点兵力，也有一点吓阻作用，“中共现在船舰进出第一岛链已经蛮频繁的了，一旦有战事发生，中共有专门针对航母的武器，当然会逼迫美军不得不退出第一岛链到第二岛链做部署”。另据《旺报》报道，去年9月，日本陆上自卫队前幕僚长岩田清文也透露，美国正在研究若在南海和东海与大陆发生军事冲突，美军将暂时转移至关岛，而连接冲绳、台湾和菲律宾的海上军事战略线“第一岛链”的防卫则委托给日本等盟友。

分析称，大陆已经展示了从陆地、空中到海上全方位围攻“第一岛链”的能力，美国从“第一岛链”萌生退意也就不足为奇了。《中国时报》15日刊登的一篇评论称， 从最近美台关系的趋势来看，美国打“台湾牌”的口味越来越重了，而台湾的命运也就越发不可测了。

责任编辑：张玉