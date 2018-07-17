台媒谈开放陆客观光十年 蔡当局上台陆客大幅减少

原标题：台媒盘点开放陆客观光这十年 蔡当局上台陆客大幅减少

[环球时报驻台北特约记者 李名]18日是开放陆客赴台观光十周年，不过对岛内旅游业来说，陆客来台人次已从2015年的最高峰骤降，这样的纪念日无论如何也高兴不起来。

16日，多家岛内媒体对陆客赴台十周年的一些数据进行了盘点。《中国时报》称，2008年开放陆客来台后，两岸航班快速增加，2009年就已从过去的“零起降”冲到1.8万架次；航点也是遍地开花，热闹的景象在2015年达到高峰，当年有7.7万架次两岸航班在台湾各机场起降，每月平均有6422架次。不过2016年蔡英文当局上台后，两岸关系快速降温，陆客不来台湾，航空市场跟着走下坡，两岸航班每月平均掉到6179架次，2017年更衰退到每月平均5543架次。航空界高层透露，台湾出发去大陆的旅客并没有减少，反而有增加迹象，航班减少主因在于陆客团少了。

陆客大幅减少的原因之一，是民进党当局严审陆客来台。足迹国际旅行社总经理谢长达表示，曾有陆客来台前依法准备、申请相关资料，没想到竟被刁难了半小时，要求看财力证明，更质疑文件造假等，怎么解释都没用，根本是把陆客往外推。相反，大陆持续欢迎台湾旅客前去观光。2017年有392万台湾民众前往大陆，今年1月至5月台湾人到大陆旅游，也累计达166万人次，比去年同期增加8.28%。旅游业者推估，今年台湾人访陆将首次突破400万人次大关。与这种局面相反的，是台湾观光业成“惨业”。据台湾中时电子报报道，“内政部移民署”的数据显示，大陆健检医美、专业交流和商务交流的来台人数都在减少。其中健检医美人次从2013年的最高9.5万到2015年降至5.8万，2017年更惨，跌至1.9万人次。

据“中央社”报道，台当局对此的解释是：10年来陆客渐渐从过去团客行演变为自由行、深度游，旅游质量渐渐提升，对观光产业是正面影响。不过数据不会骗人，岛内统计显示，陆客观光产值2015年达2196亿元（新台币，下同），2016年为1644亿元，2017年降到1124亿元，两年内减少1072亿元。调查还发现，2017年大陆共1.3亿人次出境旅游，但赴台陆客只占总数的2%，相比2015年的3.5%相去甚远，是开放陆客来台后的最低纪录。花莲县旅馆商业同业公会理事长陈义丰称，即使台湾观光局每年打出“1000万旅客来台”口号，但旅游业者感受不到，因为东南亚旅客的消费力远远比不上陆客，“蔡政府上台这两年是目前观光最低潮时期”。

2008年6月，台湾海基会和大陆海协会签署“海峡两岸关于大陆居民赴台湾旅游协议”，陆客赴台旅游首发团于当年7月4日抵台，当月18日陆客赴台观光正式开放。《中国时报》16日评论称，观光不仅能带动相关产业的发展，最重要的是通过交流而让两岸人民相互了解，一旦大陆人爱上台湾的人事物，误解、敌对、纷争一定可以避免。

责任编辑：张玉